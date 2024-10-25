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潭美颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，昨（24）日北部、東半部地區發生大豪雨，而隨著潭美颱風遠離，今（25日）白天起雨勢逐漸緩和，中央氣象署宣布發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，預計於11時00分解除豪雨事件加強作業。不過提醒東半部地區以及恆春半島，仍有局部大雨或豪雨發生的機率，民眾仍須做好防洪準備。中央氣象署10月23日因應潭美颱風外圍環流影響，於下午5時啟動大規模或較劇烈豪雨作業，今（24）日由於發生較大規模及較劇烈豪雨的機率降低，宣布於11時00分解除113年1023豪雨事件加強作業，恢復一般作業。中央氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，是指颱風警報期間以外，臺、澎、金、馬地區發生連續降雨，且有發生多縣市豪雨，且有局部縣市達大豪雨；局部縣市單日超大豪雨或連日大豪雨；配合中央災害應變中心開設，有氣象情資提供之需求時；且預測降雨仍將持續的情形下。