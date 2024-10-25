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▲韓媒曝光小娟跟「CUBE娛樂」的續約過程，透露小娟有很多不滿。（圖／翻攝《Xportnews》）

▲(G)I-DLE才剛在台北小巨蛋舉辦演唱會，沒想到就傳出小娟要離開公司的消息。（圖／KKLIVE）

(G)I-DLE隊長小娟今（25）日被《Xportnews》獨家報導「跟公司CUBE續約失敗」確定離開，但是團體合約還沒到期，未來動向不明，報導中還透露小娟跟「CUBE娛樂」討論續約過程「有很多不滿」，大方表達批評、不爽言論。而小娟是在2017年11月5日出道，「CUBE娛樂」也證實跟小娟的合約11月到期，等於11天後，小娟就不隸屬「CUBE娛樂」。其實小娟將離開「CUBE娛樂」的消息吵了一陣子，今天《Xportnews》則獨家以「(G)I-DLE田小娟將離開CUBE，最終未能續約成功」為題報導，內容指出小娟跟「CUBE娛樂」沒有達成協議，決定各走各的路，「小娟的合約將於11月到期，這一消息早已被公開。因為田小娟在8月的演唱會個人舞台上，曾將部分歌詞改編為『11月合約到期，誰能阻止我』進行表演」。當時「CUBE娛樂」解釋：「現在是所有成員的續約時期，這只是舞台表演的一部分。」但之後「CUBE娛樂」改口承認小娟的合約確實會在11月到期，在這過程中，小娟也表達對「CUBE娛樂」的不滿，公開發表許多批評言論。選擇與「CUBE娛樂」分手後，小娟將尋找新的經紀公司。由於(G)I-DLE其他成員的合約還未到期，對於今後(G)I-DLE活動的未來動向，引發許多關注。小娟是在2017年11月以個人歌手先行出道，因此她與其他成員的合約期限不同，而(G)I-DLE則是在2018年5月正式出道。消息報導一出，「CUBE娛樂」也出面回應：「和小娟協議的事項還在進行中，小娟會正常履行預定好的行程。」對於是否離開「CUBE娛樂」一事，不承認也沒否認。