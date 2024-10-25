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▲日前被發現的小石虎妹妹，萌樣容易讓人誤以為是虎斑貓。（圖／台中市政府提供，2024.10.25）

▲台中高鐵特定區被高速公路和筏子溪包圍，有豐富的石虎食物來源。（圖／翻攝google地圖，2024.10.25）

台中烏日高鐵特定區附近，17日出現疑被流浪狗咬傷的小石虎，經送救治後穩定恢復中。外界不解石虎為何頻頻出現在此區，台中市農業局長張敬昌答詢時指出，除了自然環境因素，高鐵特定區的建案工地、未開發草地有很多老鼠，是石虎主要食物來源，之前曾發現石虎莫名暴斃在筏子溪床，解剖後確認捕食吃下毒餌的老鼠，導致身亡。台中市日17日有熱心民眾在烏日高鐵特定區附近發現一隻受傷的小石虎，才3、4個月大的石虎妹妹，左後肢開放性骨折、右前肢也有傷口，網友研判是被野狗咬傷，經通報後送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站緊急醫療安置，昨日傳來好消息，石虎妹妹接受緊急手術後已能自己進食，後續將視復原狀況，評估是否適合野放回原棲地。台中高鐵特定區有許多建案正在進行，包括將與高鐵站共構的全台最大百貨購物中心「D-ONE 第一大天地」，但自去年開始，不斷發生石虎被路殺、受傷等事件。烏日區市議員吳瓊華今（25）日質詢時表示，當地民眾對於有人類高強度活動的高鐵特定區，頻頻出現石虎感到納悶，除了希望加強保育工作，也要求農業局釋疑。張敬昌指出，高鐵特定區被高速公路和筏子溪包圍，由於筏子溪有水、低窪區隱匿性高，石虎沿著生態廊道慢慢移轉到高鐵特定區活動，一般石虎家族由公石虎負責打獵，成年公石虎容易於夜間跑到人類活動區域，因此農業局向道路主管機關反映，要求在活動密集區域設跳動路面、標示牌。比較棘手的是生態鏈問題，高鐵特定區建案工地、未開發草地裡有很多老鼠，石虎喜歡吃老鼠，夜間不施工時就會跑來覓食。過往曾在溪床發現死因不明的成年石虎，解剖發現胃內殘餘有毒肉品，疑似捕食到吃了毒餌的老鼠；此外，附近的流浪狗也會獵殺石虎，因此農業局的標語也包括不要隨意餵食野狗。