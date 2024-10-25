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▲FTISLAND崔敏煥（左起）明日將和隊友李洪基、李在真來台開唱，現在卻被負面醜聞纏身。（圖／崔敏煥IG）

▲崔敏煥（左）2018年和律喜（右）先有後婚生下兒子，婚後又再生一對雙胞胎女兒，婚姻卻僅維持5年。（圖／金律喜IG）

FTISLAND鼓手崔敏煥明（26）日將隨團體來台開唱，昨日卻被前妻爆料愛上酒店，還曝光「叫小姐」錄音檔讓崔敏煥形象跌至谷底。演唱會活動會不會影響還不知道，但目前韓國警方表示將介入調查是否有買春一事；FTISLAND經紀公司FNC娛樂則出面回應，很抱歉崔敏煥的私事影響到大家，公司決定他與孩子一起拍攝的節目《超人回來了》將暫停錄影，媒體行程也全面中斷。崔敏煥的前妻律喜昨日透過YouTube頻道對外公開兩人離婚真相，表示她不堪丈夫頻繁上酒店、叫小姐才決定離婚。律喜更曝光相關錄音檔，內容是崔敏煥與一名男性友人的通話，他問對方：「想去哪裡玩玩，有地方可以去嗎」、「那裡（只某酒店）是讓人坐下來還是只讓人看」、「附近有可以去的Hotel嗎，不然汽車旅館也可以」，種種對話佐證崔敏煥有買春嫌疑。對此，首爾江南警察署也表示因接獲民眾舉報，現在會以性交易相關罪責對崔敏煥及通話男子進行調查，之後會根據調查內容來判斷是否要正式立案，律喜公布的13分鐘錄音檔成了調查的最大方向。而崔敏煥離婚後原本獨自帶著3個小孩登上親子節目《超人回來了》，拍攝單親帶孩子的過程，原本博得許多觀眾好感，還在節目中與律喜同框幫小孩慶生，如今醜聞曝光，FTISLAND經紀公司FNC娛樂也表示將暫停節目拍攝，並中斷崔敏煥的媒體行程，強調是因為崔敏煥不想讓大家失望才如此決定，很抱歉對大眾帶來影響。事實上，律喜不僅爆料崔敏煥上酒店，更說兩人離婚的導火線是因為崔敏煥對其不尊重，酒醉後就算在父母面前也會對她毛手毛腳，某次一家人聚在一起玩紙牌遊戲，崔敏煥贏錢後因為心情好，居然把鈔票對折塞進律喜的睡衣；律喜說自己當時不懂老公的舉動，後來才知道是上酒店「塞小費」給女生的習慣，讓她倍感屈辱，最後才決定結婚。