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▲潭美、康芮兩個颱風保持一定距離，除非比預期的距離更靠近，才有機會發生藤原效應。（圖／中央氣象署提供）

潭美颱風雨勢逐漸趨緩，康芮颱風又於早上8時正式生成，預估下週一、二（28日、29日）進入菲律賓東方海面，接著北轉往琉球前進，不過北轉角度相當關鍵，部分模式認為北轉較晚，有貼近台灣甚至侵襲機會，不過也有模式預估會提早北轉，對台灣沒有直接影響，不過雙颱保持一定距離，藤原效應發生機會低，下週康芮颱風也有機會發生共伴效應，要注意降溫降雨。潭美颱風、康芮颱風雙颱共舞，中央氣象署劉宇其預報指出，潭美颱風上午8時約在台灣東南東方2700公里的海面上，並且逐漸往南海，遠離台灣，且迴轉後接近台灣機率低，由於在台海發展條件不佳，迴轉後有機會減弱成熱帶性低氣壓，且迴轉後偏南邊，對台灣影響機率低。另一個熱帶性低氣壓則已在今（25）日早上發展成康芮颱風，下週一、二（28日、29日）進入菲律賓東方海面，並且北轉往日本琉球。康芮颱風目前預估潛勢路徑範圍還是很大，需要持續觀察，部分模式預估康芮颱風北轉位置接近台灣，有機會侵襲或登陸台灣；不過部分模式預估，北轉位置距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有直接影響，不過無論在哪邊北轉，台灣下週一都有新一波東北季風南下，北部、東半部明顯降溫轉雨。而目前路徑來看，康芮颱風是否發生共伴效應也還需要進一步觀察。至於潭美颱風、康芮颱風是否有機會發生藤原效應，劉宇其進一步說明，藤原效應是指兩個颱風在非常靠近時，影響各自路徑，導致逆時針互繞的狀況發生，不過目前康芮颱風預計下週一、二來到琉球海面，屆時潭美颱風在南海，兩個颱風保持一定距離，除非比預期的距離更靠近，才有機會發生藤原效應。