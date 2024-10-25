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▲《NOWnews今日新聞》缺血風暴系列專題，榮獲113年台灣醫療報導獎佳作。（圖／記者葉志明攝，2024.02.15）

《NOWnews今日新聞》於今（2024）年3月推出《缺血風暴》專題，分析捐血率全球居冠的台灣，為何頻鬧血荒，報導獲得113年台灣醫療報導獎新媒體類佳作肯定。由《NOWnews》專題專案中心主任陳采沂、記者李詠平採訪報導的《缺血風暴》專題深入血庫及醫療中心，並以WHO世界衛生組織數據比較，台灣捐血率在全球幾乎在前段班位置，2022年捐血率為8.08%，更是全球第一。然而醫院常喊缺血，究竟原因為何，深入探究，也訪談專家，得出2027年台灣供需恐出現死亡交叉的結論。台灣捐血量多，用血量也不惶多讓。《NOWnews》翻閱台灣血液基金會年報，比對日韓官方資料，披露台灣用血量是日韓的2至3倍。專家指出，不當輸血習慣與高齡化，都是台灣用血量居高不下的原因。《NOWnews》透過專家解析提出解方，國內用血行為需要政策、數據、教學，建構完整系統來了解血用到哪裡，才有辦法讓捐贈的熱血「花在刀口上」。另外也多方採訪醫師群，讓建言得以傳遞給政府及相關單位參考。113年台灣醫療報導獎頒獎典禮，訂於11月9日在台北圓山飯店舉行，當天也是第77屆醫師節慶祝大會。《NOWnews》致力關注公共議題，未來也會呈現更多元的專題報導，帶讀者一起關心台灣各項議題。