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全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，以負責任的作為，實現對保戶的承諾，守護每張保單的託付，讓愛有堅實的依靠，致力為客戶提供最專業且需求導向的全方位產品規劃及服務，於今年榮獲國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」及「最佳產品類」兩項大獎，是對全球人壽的最大肯定。國家品牌玉山獎日前舉行頒獎典禮，全球人壽今年共提報2獎項，全數獲頒國家品牌玉山獎，由全球人壽品牌暨公共關係處副總經理蕭乃心及商品部副總經理賴庭宇代表出席領獎。今年適逢企業成立30周年，全球人壽以ESG為核心主軸，積極推動ESG永續轉型，宣告正式提交SBTi科學基礎目標承諾書，設定營運減碳4.2%的目標，落實全球人壽從30走向永續的承諾，並以展望未來與世界共好為傳播概念，邀請4位ESG領域傑出女性，推出全新整合傳播專案「全球30，因愛而在：我們一起讓世界共好」，將全球人壽品牌理念，與朝向ESG和世界共好邁進的精神傳遞更深更廣，一舉摘下國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌類」大獎。全球人壽近年積極透過多元商品及創新數位服務滿足各族群客戶的保障需求，已連續3年獲頒推動「提高國人保險保障方案績效優良保險公司」。例如針對預算有限的年輕族群，推出「QRS百萬計畫」，訴求1天僅需3個銅板，即可打造3個百萬保障，在有限資源下，將資金發揮最大效應。針對樂齡族群保障需求，首創業界推出樂齡族群也可投保特定傷病險「樂齡ABC專案」，以碎片化的商品設計降低保費門檻。尤其鑒於癌症長年盤據國人十大死因榜首，民眾渴望的癌症保障，全球人壽「防癌三支柱」以「1次金」、「2療程」、「3照護」三大防癌支柱，8檔防癌商品的完整防癌商品線，為保戶全面護航抗癌之路。全方位的產品創新，榮獲卓越保險評比「卓越產品創新獎」的肯定。其中，「樂齡ABC專案」-「全球人壽樂齡有愛定期特定傷病健康保險(LLA)」更囊括國家品牌玉山獎「最佳產品類」獎項及保險信望愛「最佳商品創意獎」，迄今本年度商品共榮獲三項大獎肯定，彰顯全球人壽發揮保險核心職能，是社會安全網的重要穩定力量之一。未來，全球人壽也將持續實踐公平待客、致力保險平權、保障弱勢族群，透過「金融」、「科技」、「服務」、「創新」與「永續」五大元素，善用金融科技、升級數位轉型、打造友善職場、強化人才永續培育，朝向「Future Branding」邁進，以提供客戶更快速便捷、美好的價值服務，努力打造成為以人為本、利己利他的永續企業，讓更多客戶感受到全球人壽「因為愛 責任在」品牌理念。