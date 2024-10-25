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韓國人氣女團 (G)I-DLE 隊長小娟（田小娟）於8月演唱會上改編歌詞，唱出「11月合約結束，誰能阻止我」，這句話當時引發無數粉絲對她未來動向的猜測。如今卻爆出她跟 CUBE Entertainment 分道揚鑣，隨著11月合約即將到期，這段歌詞預言似乎已成真。在8月的首爾演唱會上，小娟在她的 SOLO 表演中改動了歌詞，唱出「11月合約結束」，這被解讀為她對合約即將到期的預言，並暗示她或將離開 CUBE。雖然當時 CUBE 方面否認了這一猜測，聲稱續約討論會在稍後進行，但隨著合約到期日的接近，這一問題再度成為焦點根據《Newsen》報導，CUBE Entertainment 今（25）日針對此事再次發表聲明，表示：「目前我們正在與田小娟進行續約討論，她也會按照既定計畫進行接下來的行程。」這一回應讓粉絲感到些許安慰，但也顯示出小娟的續約問題尚未有定論 。隨著這段續約風波的發展，粉絲們也在社群媒體上表達了對小娟未來的高度關注。不少人認為，她無論是否選擇繼續與 CUBE 合作，憑藉其創作才華，未來的個人音樂事業一樣值得期待。