2024臺灣KOM自行車登山王挑戰原訂今(25)日上午5時登場，惜天公不作美，在宜蘭縣土石流及大規模崩塌警戒發佈後，大會於5點50決定中止比賽，讓2024年KOM畫下句點，將全數選手安全撤回起點，是不完美中的完美。
這項挑戰今天共有來自30個國家和地區的518名車友共襄盛舉，包括世界一級職業車隊巴林勝利車隊2024年環義賽「白衫」Antonio Tiberi、環法賽總排第十的Santiago Buitrago，可惜今年無緣決戰武嶺之巔。
這項挑戰清晨4時30分開幕，由於當時下著雨，大會特別提醒大家注意安全，5時鳴槍出發後不久，前導裁判發現在5、6公里後有落石，工作人員上緊發條，密切注意狀況。
安全考量 KOM被迫中止
不久後收到農業部無線緊急警報，宜蘭縣大同鄉復興村已發布土石流黃色警戒，裁判長狄懋昌在安全考量下，決定宣佈中止比賽。
狄懋昌指出，自由車是風雨無阻的運動，在沒有發佈颱風海上或陸上警報的情況，決定讓賽事正常出發，但賽道坍塌落石影響選手安全，加上土石流警報，所以決定中止比賽。
中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿表示，臺灣自行車登山王挑戰是一年一度盛會，車友辛苦備戰一年，很遺憾也很抱歉比賽因天候因素中止，但武嶺一直都在，隨時等大家來挑戰，期待來年再決戰武嶺。26、27日太平洋盃則正常舉行。
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這項挑戰清晨4時30分開幕，由於當時下著雨，大會特別提醒大家注意安全，5時鳴槍出發後不久，前導裁判發現在5、6公里後有落石，工作人員上緊發條，密切注意狀況。
安全考量 KOM被迫中止
不久後收到農業部無線緊急警報，宜蘭縣大同鄉復興村已發布土石流黃色警戒，裁判長狄懋昌在安全考量下，決定宣佈中止比賽。
狄懋昌指出，自由車是風雨無阻的運動，在沒有發佈颱風海上或陸上警報的情況，決定讓賽事正常出發，但賽道坍塌落石影響選手安全，加上土石流警報，所以決定中止比賽。
中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿表示，臺灣自行車登山王挑戰是一年一度盛會，車友辛苦備戰一年，很遺憾也很抱歉比賽因天候因素中止，但武嶺一直都在，隨時等大家來挑戰，期待來年再決戰武嶺。26、27日太平洋盃則正常舉行。