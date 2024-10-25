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▲選手、車友已蓄勢待發參加2024KOM挑戰賽，可惜比賽提前取消。（圖／自行車騎士協會提供）

2024臺灣KOM自行車登山王挑戰原訂今(25)日上午5時登場，惜天公不作美，這項挑戰這項挑戰清晨4時30分開幕，由於當時下著雨，大會特別提醒大家注意安全，5時鳴槍出發後不久，前導裁判發現在5、6公里後有落石，工作人員上緊發條，密切注意狀況。狄懋昌指出，自由車是風雨無阻的運動，在沒有發佈颱風海上或陸上警報的情況，決定讓賽事正常出發，但賽道坍塌落石影響選手安全，加上土石流警報，所以決定中止比賽。中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿表示，臺灣自行車登山王挑戰是一年一度盛會，車友辛苦備戰一年，很遺憾也很抱歉比賽因天候因素中止，但武嶺一直都在，隨時等大家來挑戰，期待來年再決戰武嶺。26、27日太平洋盃則正常舉行。