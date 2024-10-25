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2024美國大選還有不到2週就要登場，移民問題是本次大選的焦點之一，選前熱度持續攀升。繼先前俄亥俄州春田市（Springfield）「海地移民會吃寵物」的傳言之後，同樣位於俄亥俄州，又有另一個名為洛克蘭（Lockland）的小鎮控訴，短短不到1年，小鎮人口就翻了幾乎1倍，大多都是從西非國家茅利塔尼亞來的移民。根據《福斯新聞》、《紐約郵報》報導，洛克蘭是俄亥俄州西南部的一個村鎮，原本居民約有3500人，但近期湧入不少非洲移民，去年有超過1萬5000名茅利塔尼亞人前往美國，比起2022的543人，數量明顯增加不少。2023年有2700名茅利塔尼亞人在俄亥俄州定居，其中約一半就選在辛辛那提（Cincinnati）和鄰近的洛克蘭。洛克蘭鎮管理員兼消防隊長韋邁耶（Doug Wehmeyer）控訴，當地至少有2棟公寓大樓已經人滿為患，原本每套公寓只應容納4人，現在卻擠了12人，建築原先的系統設計顯然無法應付，萬一有火災發生，逃生也會成為大問題，聲稱：「接到最多的電話是因為煮飯起火，如果你看一下地圖，上面有2個熱點區域，指向大多數茅利塔尼亞人居住的2座公寓大樓。」不只如此，韋邁耶還指控，申請庇護、來到小鎮的移民，很多都無法立即工作，需要一段時間才能獲得工作許可，不但無法繳稅，還得用現有納稅人的錢去養活他們，直言：「我不知道他們是如何找到我們這的，我們很喜歡這裡，認為這是一個適合居住的好地方，但現在的生活品質肯定受到影響了。」洛克蘭鎮鎮長梅森（Mark Mason）則將問題歸咎給拜登-賀錦麗政府的開放邊境政策，認為激增的外來移民，只會把問題留給了像洛克蘭這樣的小村鎮：「如果他們要實行開放邊境政策，就需要有明確的引導，讓這些移民前往能夠承受人口激增的地區。」梅森還透露，雖然細節及過程他不太清楚，但他認為茅利塔尼亞移民，是透過TikTok上的教學影片，以及WhatsApp等社群的指示，才找來洛克蘭小鎮。梅森也強調，之所以反對，並不是因為對方是茅利塔尼亞人，而是這個小村鎮就是無法吸收這麼劇烈的人口增長：「我們沒有要求他們來這裡。有人說『哦，洛克蘭靠這個賺錢。』，不，我們沒有從中賺一分錢，反而還花了錢。目前我們的所得稅收入可能有接近20萬美元的缺口。」