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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北檢25日再聲請延押柯文哲以及時任台北市副市長的彭振聲。對此，員育法律事務所律師張方俞指出，整個局勢已經愈發明朗，羈押柯文哲的理由不僅沒有消失，甚至還增加了新的關鍵因素，就是貼身帳房「橘子」許芷瑜的潛逃行徑，成為一個極具影響力的變數，北院極有可能再度裁定羈押柯文哲。京華城案目前包括柯文哲在內共有7名被告在押。北檢22日聲請延押威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇，25日再聲請延押柯文哲以及彭振聲。員育法律事務所律師張方俞認為，這次北院有極高機率會再次裁定羈押柯文哲，回顧9月5日的羈押裁定，當時北院明確指出，柯文哲明知增加京華城容積率違法，但仍積極插手此事，柯文哲還與證人邵秀佩、共犯彭振聲、朱亞虎、沈慶京及應曉薇等人的供詞嚴重不符，這正是法院認為羈押必要的關鍵原因之一，甚至即便交保，也無法防止柯文哲與相關人士串供的可能性。張方俞說，今天北檢更進一步爆出，從目前掌握的事證，柯文哲確實與共犯或證人有串證的事實，而且本案另一名重要被告許芷瑜，也是柯文哲之前的秘書，與柯文哲的關係密切，這意味著柯文哲在該案中仍有極大的影響力，無法排除柯文哲與許芷瑜、甚至其他共犯或證人之間可能發生的串證風險。張方俞說，整個局勢已經愈發明朗，羈押柯文哲的理由不僅沒有消失，甚至還增加了新的關鍵因素，尤其是許芷瑜的潛逃行徑，成為一個極具影響力的變數。張方俞律師強調，基於這些理由，北院極有可能再度裁定羈押柯文哲。張方俞補充說，如果北院再度裁定羈押柯文哲，柯文哲仍然有抗告的機會，相反的，如果法院裁定交保，則北檢一定也會提出抗告，依據整個法院裁定脈絡來分析，柯文哲被再羈押的機率很高。