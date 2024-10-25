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▲田小娟曾在8月份的演唱會上改編SOLO歌詞，唱出「合約11月到期，誰敢阻止我」。（圖／IG tiny.pretty.j）

▲(G)I-DLE薇娟、Minnie、雨琦及舒華的合約將在半年後到期。（圖／IG tiny.pretty.j）

韓國女團(G)I-DLE今年10月初來台，在台北小巨蛋連唱3天，讓歌迷意猶未盡，不過根據韓媒報導，隊長田小娟與CUBE娛樂的合約將在今年11月到期，讓許多粉絲十分擔心，害怕田小娟不會再跟CUBE娛樂續約，因為先前她曾在8月份的演唱會上將自己SOLO表演的歌詞改為「合約11月到期，誰敢阻止我」，讓粉絲認為她有很大的機率不再跟CUBE合作，另外其他4名團員的合約到期日也曝光，就在明年5月。後續CUBE娛樂對外回應田小娟在演唱會上「公開狙擊」的歌詞，指出只是演出的一部分，要粉絲不要隨意揣測，不過根據韓媒《Xportsnews》今（25）日的爆料，田小娟已經和CUBE娛樂續約破局，田小娟將離開CUBE並尋找新的合作對象，對此，CUBE娛樂則低調回應表示：「還在討論中。」另外也有其他消息指出，ZICO的KOZ娛樂，以及剛剛簽下SHINee泰民的Big Planet Made娛樂都有意要簽下田小娟，因此外界也十分好奇(G)I-DLE在隊長離開、僅剩4名團員的狀況下，未來半年的走向會如何發展。事實上，田小娟的合約相比其他成員更早到期，因為她2017年11月就先以個人歌手的身分出道，至於其他成員則是在2018年5月加入(G)I-DLE，以女團成員出道，相差了半年左右，因此其他成員薇娟、Minnie、雨琦及舒華等4人也將在半年面臨續約問題。