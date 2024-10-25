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台積電近日站穩千元大關，台股在2萬3之上高檔整理，財信傳媒集團董事長謝金河談及台股上看3萬點，並點出3個看法，強調現在將進入矽時代，台積電、輝達都扮演重要角色，美國前3大市值企業與AI有關，台灣在AI供應鏈位居重要關鍵位置，要有迎接AI盛世時代的心理準備。謝金河昨（24）日以「矽時代的台灣力量」為題撰文，先是引用國泰證券投資信託公司董事長張錫的看法表示，AI推動台股3年趨勢向上，並認為幾年內，台股看到3萬點以上的機會很大，稱讚他「張錫不畏市場壓力，堅持自己的看法，我很佩服」。針對AI牽動台股的力量，謝金河補充3個理由表示，台積電董事長魏哲家說未來5年好到爆，一般上市公司大老闆很少會這麼直白，這代表肯定是魏哲家已經看到有把握的未來大機會。再者AI應用才正要開始，輝達執行長黃仁勳告訴大家「台灣是AI的中心」，從晶片、伺服器、散熱，到人形機器人等相關產業，都是台灣強項。同時，謝金河點名5家企業市值，包含台積電市值達28兆、鴻海達3兆元、聯發科達2.5兆元、廣達達1.2兆元、台達電1.1兆元，「都是台灣實力提升的展現」。最後，謝金河表示，百年來，世界的賽局核心正在改變，美國在二戰時期憑藉鋼鐵業優勢快速造艦，並且逆轉日本在海上霸權優勢，這是鋼鐵力的展現。之後輪到了石油的世紀，誰控制石油，誰就掌握世界，而美國創造了石油美元繼續控制世界。謝金河表示，即便石油價格暴漲時期，沙烏地阿拉伯石油公司Aramco市值曾一度稱霸世界，但隨後又被美國公司蘋果超車。現在進入矽時代，台積電、輝達扮演重要角色，美國前3大市值的企業加起來有10兆美元，且都與AI有關，台灣在AI供應鏈位居重要關鍵位置，接下來要有迎接AI盛世的心理準備。