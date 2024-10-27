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▲鄧麗君和父親鄧樞（右）感情非常好。（圖／鄧麗君臉書）

▲▼鄧麗君說過自己不結婚、不退休的原因，全是為了支持和愛她的樂迷。（圖／港味、鄧麗君臉書）

「亞洲歌姬」鄧麗君（Teresa）以如黃鶯出谷的嗓音、聽不見換氣聲的演唱技巧，風靡華語樂壇30年，〈甜蜜蜜〉、〈小城故事〉、〈我只在乎你〉等金曲跨世紀傳頌，知名度遍及大中華區，傾城美貌、愛國風骨至今無人能及，可惜美人命薄，年僅42歲病逝。鄧麗君本名「鄧麗筠」，有古代才女「孟麗君」巾幗不讓鬚眉和竹子的含意，藝名則是外人唸錯、積非成是的結果。鄧麗君於1953年1月29日在雲林縣的三合院中出生，排行老四，當時母親趙素桂都以小名「丫頭」稱呼她，直到滿月後，軍人父親鄧樞請教一名較有學問的長官，該軍官以宋朝元代一位女扮男裝考上狀元並擔任宰相的奇女子「孟麗君」為靈感，幫鄧父的女兒取名「麗筠」，也有「美麗的竹子」之意。不過鄧麗筠的鄰居甚至親友都將「筠」字誤讀成「均」音，最後為了大家唸起來順口，索性都叫鄧麗筠為「鄧麗君」，鄧麗筠踏入演藝圈後也決定使用鄧麗君當作藝名。鄧麗君1995年5月3日在泰國清邁度假，因為哮喘併發心肌梗塞猝死，治喪委員會主委、時任台灣省長宋楚瑜之後為鄧麗君的墓園提名，回歸她的本名，命名為「筠園」。雖然鄧麗君演藝事業輝煌，但是感情路走得不順遂，她生前大約交過5任男朋友，其中幾位還論及婚嫁，不過最後不是愛人身亡就是自己打退堂鼓，1984年1月，鄧麗君在香港「假日海景」酒店接受媒體採訪，吐露沒有真的選擇結婚，以及不願退出歌壇的原因之一，主要是因為不捨廣大歌迷多年來對她的支持和鼓勵。對於鄧麗君的一番發言，網友感動表示：「有時候看到她的照片，眼淚都不禁會奪眶而出」、「非常感謝鄧麗君分享她的想法，她的音樂和歌聲一直是許多人的精神寄託，我們都理解她不想放棄歌迷的支持」、「忠於自己的選擇，因無憾！」