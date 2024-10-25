我是廣告 請繼續往下閱讀

▲開幕典禮由憲指部少將政戰主任唐明德致詞，期許憲兵成為保家衛國的堅強後盾。（圖／記者莊全成攝，2024.10.25）

▲活動現場設有多項互動體驗攤位，其中憲兵快反連重型機車的靜動態展示最為吸睛。（圖／記者莊全成攝，2024.10.25）

▲邀請書法名家張世榮、李國揚、梁美月及楊國茂等老師現場揮毫。（圖／記者莊全成攝，2024.10.25）

國防部憲兵指揮部今（25）日在屏東市勝利星村舉辦「全民國防人才招募暨憲光美展」開幕典禮，吸引屏東縣、市官員、民代、現役將領、後憲荷松總會成員及地方學校等社區人士熱情參與，現場氣氛熱烈。典禮由學生表演揭開序幕，隨後由憲指部少將政戰主任唐明德代表中將指揮官鄭禎祥致詞，希望透過本次活動讓民眾更深入了解憲兵及國軍的戰術實力與文化內涵，並期許憲兵在各界的支持下，成為保家衛國的堅強後盾。活動現場設有多項互動體驗攤位，包括陸、海、空軍共同參與的「刑事鑑識」、「個人裝備」等軍事互動體驗區，並展出特戰突擊車、托式飛彈車及憲兵快反連重型機車等裝備的靜動態展示，讓民眾能近距離接觸國防事務，了解國軍在建軍備戰上的努力，並增強全民國防的共識。此外，憲光美展展出國軍第57屆文藝金像獎美術類得獎作品，包括國畫、書法、西畫、漫畫及攝影等五項藝術作品，現場特別邀請書法名家張世榮、李國揚、梁美月及楊國茂等老師揮毫，充分展現國軍的藝文實力。