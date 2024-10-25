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台北地檢署今上午第4度提訊朱亞虎，朱亞虎戴著手銬步下囚車時，媒體喊話追問「會不會後悔」、「行賄多少錢」，朱亞虎只是快步走進法院。另北檢也指揮廉政署傳喚現任基隆市副市長，被稱為柯文哲「國師」的邱佩琳，以證人身份再次作證說明。調查局北部機動工作站，則同步提訊前柯文哲競總財務長李文宗。有柯文哲「大帳房」之稱的李文宗中午到北檢應訊，雙手上銬跟著檢調人員從調查站上車，開往台北地檢署。除此之外，邱佩琳今天也是被檢調二度傳喚。根據週刊報導，邱佩琳長期支持柯文哲，被稱為柯文哲的重要「國師」，因為其豐厚的政商關係，更是替柯文哲向企業界募款的重要經手人，在傳出被查扣的柯文哲USB裡存放的密帳，就不斷出現邱佩琳的名字，因此今再傳喚她釐清政治獻金金流。為釐清柯文哲政治獻金的帳目金流中多筆小額捐款，以及與眾望基金會的關連，北檢檢察官今天也指揮法務部調查局北機站，提訊在押的李文宗說明。