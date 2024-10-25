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▲謝志華的兒子謝天恩發布訃聞，同時通知親友奠儀可直接轉到自己的帳戶。（圖／港劇辣評社微博）

▲謝志華（右）出演多部作品，曾在電影《少林足球》中飾演酒吧老闆。（圖／香港電影懷舊微博）

在周星馳電影《少林足球》中飾演酒吧老闆的香港男星謝志華，昨（24）日驚傳因心肌梗塞病逝，享年64歲，消息震驚香港娛樂圈。曾與謝志華合作的知名製片人田啟文也向媒體證實謝志華死訊，並悲痛感嘆：「人生無常。」根據港媒報導，謝志華的兒子謝天恩昨日於社群平台上發布訃聞：「家父謝志華於2024年10月22日因心肌梗塞離世，享年（壽）64歲。定於10月26日中午在深圳殯儀館設靈，讓親友前來致祭，同日下午二時出殯火化。」曾與謝志華合作拍電影的知名製片人田啟文，也向媒體證實謝志華死訊，並表示謝志華後事已安排好。謝志華當年由田啟文帶入行，是田啟文的徒弟，如今傳出離世消息，也令田啟文悲痛感嘆：「人生無常，活在當下。」謝志華不僅是1名資深製片，同時還出演過多部電影，在《亞飛與亞基》、《風塵三俠》、《天若有情Ⅱ之天長地久》、《甜蜜蜜》、《色情男女》中都有他的身影，其中為人所熟悉的莫過於在《少林足球》中飾演酒吧老闆一角。