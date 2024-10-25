一名22歲的馬來西亞留學生在就讀英國大學時懷孕，她隱瞞周遭親友，並在宿舍偷偷生下小孩，她將小孩藏在麥片盒中，並放入行李箱，嬰兒最終不幸身亡，整起案件於日前在英國開庭審理。
根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，22歲大馬學生張嘉欣（Teo Jia Xin）在就讀英國考文垂大學（Coventry University）期間懷孕，並在今年3月4日於宿舍中分娩並產下嬰兒，但她對室友隱藏嬰兒的存在。
張嘉欣於5日前往醫院看診，被發現出現過分娩的跡象。起初她因為擔心在大馬的家人朋友知道她曾懷孕，以及不想影響學業，因此否認此事。檢方也表示，被告在整個懷孕期間內，對身邊的人隱瞞懷孕的事實。
醫院工作人員對被告的情況產生懷疑後，選擇向西米德蘭茲郡警方報案，調查人員接著在宿舍的麥片盒中找到嬰兒的屍體，並認為如果張嘉欣沒有隱瞞懷孕事實，嬰兒是有機會存活的。
檢察官譴責她的行為，指出她曾向醫護人員、朋友及警方撒謊，隱瞞嬰兒的存在。英國皇家檢控署表示，被告的行為是蓄意的，嬰兒在出生時有明顯的生命跡象，本有繼續存活的可能性。儘管有多次尋求幫助的機會，她選擇暗自生下嬰兒，最終導致嬰兒死亡。
檢察官更進一步指出，如果張嘉欣沒有出現大出血情況，讓她選擇在5日時前往醫院看診，整起殺嬰和棄嬰事件都不會被揭露。「她在嬰兒出生後2天才向警方如實透露小孩的下落，等警方找到小孩時，嬰兒早就斷氣了。這明顯是一起謀殺案。」
整起事件引發網友議論，有網友認為：「懷孕生子並非完全是女方的責任，孩子的父親在哪？」、「無論如何，害死嬰兒的生命就是不對的」、「孩子的父親也應該共同受譴責」。
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張嘉欣於5日前往醫院看診，被發現出現過分娩的跡象。起初她因為擔心在大馬的家人朋友知道她曾懷孕，以及不想影響學業，因此否認此事。檢方也表示，被告在整個懷孕期間內，對身邊的人隱瞞懷孕的事實。
醫院工作人員對被告的情況產生懷疑後，選擇向西米德蘭茲郡警方報案，調查人員接著在宿舍的麥片盒中找到嬰兒的屍體，並認為如果張嘉欣沒有隱瞞懷孕事實，嬰兒是有機會存活的。
檢察官譴責她的行為，指出她曾向醫護人員、朋友及警方撒謊，隱瞞嬰兒的存在。英國皇家檢控署表示，被告的行為是蓄意的，嬰兒在出生時有明顯的生命跡象，本有繼續存活的可能性。儘管有多次尋求幫助的機會，她選擇暗自生下嬰兒，最終導致嬰兒死亡。
檢察官更進一步指出，如果張嘉欣沒有出現大出血情況，讓她選擇在5日時前往醫院看診，整起殺嬰和棄嬰事件都不會被揭露。「她在嬰兒出生後2天才向警方如實透露小孩的下落，等警方找到小孩時，嬰兒早就斷氣了。這明顯是一起謀殺案。」
整起事件引發網友議論，有網友認為：「懷孕生子並非完全是女方的責任，孩子的父親在哪？」、「無論如何，害死嬰兒的生命就是不對的」、「孩子的父親也應該共同受譴責」。