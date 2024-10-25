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今（25）日下午3時，憲法法庭針對國會職權修法釋憲案，做出部分條文違憲判決，又稱國會擴權法案的爭議，歷時近半年，終於劃下句點。今日釋憲結果，6大修法條文並無全部合憲，關於調查權、聽證會、人事同意權部份，均為部份違憲、部份合憲。今年5月28日立法院三讀通過國會職權修法，6月26日法案正式上路，不過行政院馬上提出覆議，卻遭立法院否決，包括民進黨團51位立委、總統府、行政院和監察院等四個機關，均認為立院職權行使法、刑法修正條文有違憲之虞，聲請釋憲及暫時處分。早在今年7月19日憲法法庭已裁定「聽取總統國情報告」、「藐視國會罪」等6項13個條文，均暫停適用，8月6日憲法法庭進行言詞辯論後，歷經兩個月的討論，引起爭議的「總統國情報告及答詢」、「反質詢」以及「藐視國會罪」等等規定，均遭宣告違憲。不過「總統受邀進國會國情報告」、「主動提出調查資料」等規定，只要當事人自願就好，大法官並未判決違憲。憲法法庭指出「總統國情報告及答詢」部分，大法官認為，修法後規定立法院於每年集會時，邀請總統進立法院國情報告，這部分對總統無憲法上拘束力，總統是否進立法院不受本規定拘束，此部分合憲。但第15條之1第2、3項、第15條之2第1項、第2項關於「就其職權相關之國家大政方針及重要政策議題」及第15條之4等規定，總統送交國情報告書、並於時限內進立法院國情報告、以及立委可口頭提問等規定，大法官判決違憲，而違憲部分即日失效。宣判主文指出，要求總統依條文所定期限，主動向立法院送交國情報告書，及赴立法院進行國情報告之規定，乃屬以法律要求總統為憲法所無之特定行為，其立法已逾越立法院憲法職權範圍，牴觸憲法權力分立原則。憲法法庭判決指出，立法程序雖存有瑕疵，修法不因立法程序瑕疵而牴觸憲法。針對行政院的「反質詢」部分，倘若行政院長接受質詢時願意回答質詢以外的問題，並未違憲。但若要求行政院「非經主席同意」，不得拒絕提供國防、外交等明顯立即危害，或者應秘密事項的規定，則宣告違憲。另外要求行政院長、部長「非經立法院會或各委員同意」，不得缺席的規定也違憲。若行政院被質詢人違反前開規定，立法院還能對其罰鍰2到20萬元，甚至移送彈劾或懲戒，也被大法官宣告違憲。在「考試委員、通傳會委員等人事同意權」條文，大法官認為是立法院人事同意權，係屬分權、協力或制衡之關係，理應相互尊重，大部分皆宣告合憲或不受理。但若要求被質詢人念具結證言部分，甚至罰鍰2到20萬元，宣告違憲。「國會調查權」、「國會聽證權」部分，大法官認為國會本來就有調查權並舉行聽證，也認為合憲或是不受理。但若對於不配合調查、聽證的法人或私人，予以罰鍰1萬元，以及對官員罰鍰1到10萬元，皆違憲。另外官員若拒絕立法院調查，或受邀到聽證會，立法院得以送糾正、糾舉、彈劾、懲戒，而私人出席聽證會，若作虛偽陳述會遭立法院罰鍰2到20萬元的規定，通通宣告違憲。《刑法》新增的「藐視國會罪」，規定可處一年以下有期徒刑、拘役或二十萬元以下罰金，大法官也做出違憲決議。備受矚目的國會職權修法釋憲案，也是兼任大法官的司法院長許宗力、副院長蔡炯燉等7位大法官最後一次判決釋憲案，也有不少釋憲機關，包括立法院律師、行政院及監察院委任律師，通通到場聆判，法務部也派專委到庭，唯獨藍白立委無人到場。終於落幕的國會職權修法釋憲案，判決主文冗長，審判長大法官、司法院長許宗力宣判念了20分鐘，大法官蔡宗珍補充說明判決理由，又使用了10分鐘，近半小時才宣告完畢。遭大法官宣告違憲的條文，也宣告自即日起失效，大法官未宣告限期失效的落日條款。