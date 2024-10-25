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台灣即將在2025年正式進入「超高齡社會」，退休議題備受關注。根據人力銀行公布的最新調查顯示，上班族心中最理想的退休年齡是58歲，若以平均餘命80歲來算，退休後還有22年，為了能安心退休，上班族認為41歲就要開始啟動退休規劃，不含房產至少要存到1247萬元才能安心退休，但有近89%擔心退休金不夠用，且預估退休後每月仍支出2.8萬元。1111人力銀行今日發布「跨世代退休規劃調查」，當前上班族平均58歲就想要退休，但以平均餘命80歲來算，還有22年的時間，因此平均認為要41歲啟動退休規劃，並且不含房產至少要存到1247萬元，才能安心退休，整體退休壓力達到69分。年輕族群對對修焦慮更重，35歲以下的上班族有超過65%認為應該在35歲前就要開始規劃退休。不過，倘若要存到超過1200萬元的退休金，以調查中的上班族平均薪資4.2萬元計算，相當於要24.5年不吃不喝存下所有工作收入才可能辦得到。根據調查指出，有89%上班族擔心退休金不夠用，擔憂存款外，也擔心政府年金不夠用，甚至有可能破產的情況。根據勞保局統計，有15%勞工選擇自提，另85%沒自提的勞工中，有38%因錢不夠無法自提，有36%因薪水太低自提金額太少。至於退休後的生活安排，調查顯示，上班族自評退休後每月支出約27979元，佔目前收入66%。最想安排的活動有58%想要國內外旅遊，還有43%打算退而不休、創業就業。為了維持退休後的生活，有78%上班族擬退休後繼續開闢收入，其中有71%打算投資理財，66%從事兼職或計時工作，24%接案。不過，退休規劃也可能面臨許多不可預期因素干擾，調查指出，63%上班族最擔心物價通膨，其次有54%擔心退休金不夠用，44%擔憂生病無法自理，43%則是擔心持續低薪存不到退休金。交叉分析後發現，30歲以下青年族群最擔心持續低薪，30到45歲青壯年族群最怕物價通膨，45歲以上擔憂退休金不夠用。1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，台灣上班族退休年齡較亞洲鄰國明顯提早，上班族有在短時間存到退休開支的壓力，再加上通膨影響，促使年輕族群願意更早開始籌備長遠的退休計畫。