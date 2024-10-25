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▲丸龜製麵「烏龍Q拿滋」在台灣正式登場，每天11時和17時在門市限量供應，5入一份，一份售價為40元。（圖／取自丸龜製麵臉書粉專）

▲萬聖節Mister Donut x貓貓蟲咖波一起搞怪賣萌。（圖／Mister Donut提供）

日本連鎖烏龍麵品牌「丸龜製麵」2013年在台灣初登場，濃郁的湯頭及Q彈的烏龍麵條，吸引許多顧客朝聖喜愛。而丸龜製麵今年推出新品「烏龍Q拿滋」，使用烏龍麵條製作甜甜圈，在日本引起一波轟動，近日也在台灣初登場，有網友分享試吃真實心得，咬下隨即驚呼：「會不會太好吃…」一名網友昨（24）日在Threads上發文，她表示在丸龜製麵買了用烏龍麵做的甜甜圈新品「烏龍Q拿滋」，當時選擇玉米濃湯口味，剛好幸運地買到最後一包，試吃後立刻被Q彈口感及味道驚艷，直呼：「會不會太好吃…」貼文一出，許多網友也被吸引，紛紛躍躍欲試地留言，「衝了」、「感覺好讚」、「丸龜走起」、「前天原本要吃，結果只有下午賣…可惡啊」。也有店員現身推廣，「美麗華店歡迎您，每天現做現炸，但我自己喜歡巧克力」、「拜託你們快點買，炸得很辛苦又賣不出去真的想哭，我覺得原味比較好吃」。事實上，丸龜製麵今年開賣現炸甜甜圈「烏龍Q拿滋」，將烏龍麵條打成泥狀並加入招牌高湯，再手工揉製成球狀甜甜圈下鍋油炸，表皮粗脆內餡Q彈，最後再由顧客自行撒上不同口味的調味粉，當時在日本推出就已造成一波轟動，甚至才上市6天就賣破100萬份。「烏龍Q拿滋」也在台灣正式登場，台灣丸龜製麵近期也推出「丸樂烏龍趴」活動，10月25日至31日期間內，凡是來店消費並出示LINE好友畫面，且現場說出「不給烏龍Q拿滋就搗蛋」，就可免費獲得一份限量的萬聖節版烏龍Q拿滋，活動期間還有「墨西哥微辣」口味可以嘗試。此外，Mister Donut即起也推萬聖節優惠，除了和貓貓蟲咖波聯名的「萬聖咖波甜甜圈」、「幽靈咖波甜甜圈」及「殭屍小雞波堤圈」商品，還有3款「蘇打獨眼波堤」、「可可獨眼波堤」、「草莓獨眼波堤圈」萬聖節限定甜甜圈，即起至10月31日，任選6入甜甜圈189元、任選10入299元，平均一顆甜甜圈最低不用30元。10月27日前，購買「皇家伯爵紅茶」、「京都焙茶」享買1送1優惠。