缺工潮來襲，企業進用中高齡、身心障礙者等多元人才趨勢不可擋，但許多員工因自身限制感到心有餘而力不足。對此，勞動部推動職務再設計服務，提供企業每人、每年最高10萬元改善經費補助，據需求調整工作設備、條件和環境，協助添購就業輔具，去年職務再設計服務計協助5316人。
今年5月起將身心障礙人力協助服務範圍由職業訓練及職場向前延伸至就業面試階段；中高齡及高齡服務範圍亦由職場延伸至職業訓練期間；申請5千元以下就業輔具得免訪視及免召開審查會議；身心障礙者職場人力協助不限障別，放寬服務範圍。
亞雷股份有限公司的資深員工，今年69歲的珠姐負責組裝扣絲模組與機台框架，但扣絲模組需組裝細小零件，長期下來對於她的眼睛與手部肌肉造成不小的負擔；她必須先以低坐姿組裝機台框架，不良的工作姿勢與高低差的重物搬運，導致腰、背和雙手都感到負擔。
經過職務再設計服務後，提供桌夾型附燈放大鏡，增加照明與放大零件；可自由調整高度的座椅，避免過度彎腰與不良姿勢，讓公司可以持續留任一名戰力十足的大將。
勞動部去年補助549家企業，補助人數為2250人。補助類別有近7成是製造業，旅宿業則是3.8%。
勞動部勞發署身心障礙者及特定對象就業組長劉玉儀說明，職務再設計是透過專業評估，針對職場工作特性，依勞工的工作能力及所面臨工作障礙，重新設計職場工作環境、改善機具設備、提供適當就業輔具等。
輔具類型也相當多元，不僅侷限在輪椅、拐杖等，像是旅宿業使用的「省力床墊抬高器」、行政人員使用的「手持式放大鏡」都屬於這個範圍。
而除了針對特定中高齡、障礙者設計職務再設計，勞動部也鼓勵企業可以朝向「通用設計」方面來改善。
勞發署表示，先前有個餐廳考量到中高齡服務員在外場送餐，1天送餐會2萬步，因此餐廳經過改善後，減少外場人員送餐距離，也提供餐車，不僅讓中高齡員工工作更順利，也改善一般員工工作環境。
劉玉儀也提醒，像是百貨公司考量到中高齡專櫃銷售人員久站恐無法負荷，可以透過補助添購靜脈曲張襪、減壓鞋墊，改善工作狀況，但須注意若百貨想擴大到連一般員工都受惠，那就可能屬於公司內部福利，無法全部申請補助。
有意申請職務再設計服務的企業及民眾，現在除書面申請外，亦可利用勞動力發展署職務再設計官網（網址：https://jobacmd.wda.gov.tw/DJOB_WEB/）進行線上申請，更多職務再設計服務訊息請至前開官網查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888諮詢。
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亞雷股份有限公司的資深員工，今年69歲的珠姐負責組裝扣絲模組與機台框架，但扣絲模組需組裝細小零件，長期下來對於她的眼睛與手部肌肉造成不小的負擔；她必須先以低坐姿組裝機台框架，不良的工作姿勢與高低差的重物搬運，導致腰、背和雙手都感到負擔。
經過職務再設計服務後，提供桌夾型附燈放大鏡，增加照明與放大零件；可自由調整高度的座椅，避免過度彎腰與不良姿勢，讓公司可以持續留任一名戰力十足的大將。
勞動部去年補助549家企業，補助人數為2250人。補助類別有近7成是製造業，旅宿業則是3.8%。
勞動部勞發署身心障礙者及特定對象就業組長劉玉儀說明，職務再設計是透過專業評估，針對職場工作特性，依勞工的工作能力及所面臨工作障礙，重新設計職場工作環境、改善機具設備、提供適當就業輔具等。
輔具類型也相當多元，不僅侷限在輪椅、拐杖等，像是旅宿業使用的「省力床墊抬高器」、行政人員使用的「手持式放大鏡」都屬於這個範圍。
而除了針對特定中高齡、障礙者設計職務再設計，勞動部也鼓勵企業可以朝向「通用設計」方面來改善。
勞發署表示，先前有個餐廳考量到中高齡服務員在外場送餐，1天送餐會2萬步，因此餐廳經過改善後，減少外場人員送餐距離，也提供餐車，不僅讓中高齡員工工作更順利，也改善一般員工工作環境。
劉玉儀也提醒，像是百貨公司考量到中高齡專櫃銷售人員久站恐無法負荷，可以透過補助添購靜脈曲張襪、減壓鞋墊，改善工作狀況，但須注意若百貨想擴大到連一般員工都受惠，那就可能屬於公司內部福利，無法全部申請補助。
有意申請職務再設計服務的企業及民眾，現在除書面申請外，亦可利用勞動力發展署職務再設計官網（網址：https://jobacmd.wda.gov.tw/DJOB_WEB/）進行線上申請，更多職務再設計服務訊息請至前開官網查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888諮詢。