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美國總統大選進入最後倒數12天，共和黨總統候選人川普自10月後展現後來居上的氣勢，在民調上接連逆轉民主黨總統候選人賀錦麗，就連美國大選賭盤也一面倒看好川普。被視為美國大選搖擺州最為關鍵的賓州，昨日接連有兩份民調釋出，竟也皆是川普逆轉領先。根據國會山報報導，美國富蘭克林與馬歇爾學院（Franklin & Marshall College）最新民調顯示，川普與賀錦麗在賓州這一超級戰場州呈現膠著，川普以50%微幅領先賀錦麗的49%，雙方幾乎持平；若以已登記選民的表態來看，賀錦麗則以48%領先川普的44%，這項調查的正負誤差為5%。在誰更願意處理經濟問題上，川普領先賀錦麗（48%對42%）；在誰能更好地作為軍事領導者角色的問題上，川普同樣領先賀錦麗（45%對42%）。富蘭克林與馬歇爾學院民意調查負責人約斯特(Berwood Yost)表示，「這確實是一個難以抉擇的問題，意味著我們仍不知道誰會獲勝。」另根據愛默生學院（Emerson College）與民調整合網站真清晰RealClearWorld於21日至22日所做的新一份民調，川普獲得49%的支持率，賀錦麗則為48%，相比前一份民調，川普略為上升1%，賀錦麗則無變動；而在尚未決定投給誰的選民的支持率來看，有51%的人支持川普，49%的人支持賀錦麗，這項民調的正負誤差為3.3%。