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▲共和黨總統候選人川普（Donald Trump）24日前往搖擺州亞利桑那州造勢。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選進入倒數，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的選情膠著，雙方把握時間進行最後衝刺。川普24日前往搖擺州亞利桑那州造勢時再度針對移民議題猛攻，批評拜登與賀錦麗的移民政策讓美國成為「世界的垃圾桶」，稱拜登政府「釋放」了一支「移民大軍」、來自全球的監獄和精神病院，給美國公民帶來恐怖與傷害。根據《美聯社》報導，川普在造勢活動中痛批拜登與賀錦麗，稱他們「策劃了美國歷史上最嚴重的背叛，摧毀了我們的主權邊界，釋放了一支移民幫派大軍，對我們的公民發動暴力和恐怖活動」。川普甚至用「垃圾桶」來比喻美國，「這些移民來自世界各地的監獄、瘋人院和精神病院，從委內瑞拉到剛果」，「我們成了垃圾桶，成了世界的垃圾桶，這就是發生的事情」。川普說自己是第一次使用「垃圾桶」這個詞，「但你知道嗎？這是一個非常準確的描述」，並稱每次談論拜登與賀錦麗「對我們國家所做的事情時，我都會變得越來越憤怒」。《美聯社》報導指出，這是川普標誌性的「陰暗和煽動言論」的又一次升級，川普用非強烈的字眼對移民提出非常嚴厲的指控，但沒有提供證據支持移民與暴力犯罪之間的關係，而且美國的犯罪率其實是有所下降。