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針對國會職權法案，憲法法庭今（25）日做出判決，包含國情報告即問即答、藐視國會等條文，因為規範不清、可能侵害人民權利、違反憲法精神等緣故，大多遭宣告違憲。時代力量黨主席王婉諭表示，我國憲法體制對於現有國會應有的監督、制衡能力，確有部分扞格，國會應儘速啟動修憲工程，廢除考監兩院，把監察權、調查權移往國會，完成三權分立的憲政架構。王婉諭表示，對於這樣的結果，確實與時代力量過去倡議的方向一致，國會應該要正視這樣的結果，並儘速啟動第二輪的國會職權修法。屏棄「國情報告即問即答」、「藐視國會」等顯有疑慮且定義不清的違憲條文，在持續強化聽證調查權力的基礎上，重新訂定更詳盡的制度規範，建立完善的救濟制度。王婉諭認為，從這次的違憲審查可以看出，我國憲法體制，對於現有國會應有的監督、制衡能力，確有部分扞格。本屆國會應儘速啟動修憲工程，廢除考監兩院，把監察權、調查權移往國會，完成三權分立的憲政架構，才是根本之道。王婉諭也向藍、白等在野黨喊話，對於大法官的釋憲結果，應以理回應，而非持續以情緒性的攻擊、貼標籤，這無助於國家團結，甚至會撼動法治的基礎，讓國人對司法的公正性失去信任。王婉諭指出，當憲法法庭已經頻繁淪為行政與立法兩院政治攻防的場所，顯見兩院及朝野之間，已經失去溝通與協調的能力，更無法在重大議題上，相互尋求共識，這不該是民主國家的常態。王婉諭強調，更令人擔憂的是，掌握國會多數的在野黨，如果輸了就翻桌，要用修法來癱瘓憲法法庭，將會破壞權力分立原則、侵害民主監督制衡。王婉諭呼籲藍白兩黨，有風度一點，不要將民主法治當成肉票來綁架。