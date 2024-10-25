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▲康芮颱風北轉時間點還是有些不確定，若北轉時間較晚，則有機會靠近台灣，若是如預報在下週一、週二北轉，則距離台灣較遠。（圖／中央氣象署提供）

▲週六（26日）仍會受到潭美颱風外圍環流影響，大氣環境不穩定，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

▲且下週一（28日）起北台灣逐漸降溫，整體氣溫較低時間點落在下週二（29日）之後。（圖／中央氣象署提供）

今（25）日上午生成的康芮颱風，預計將在下週一、週二開始北轉，往日本南方海面前進，不過若是北轉時間拖得更晚，就會往台灣靠近，且有機會遇上下週一新一波東北季風南下，發生共伴效應，若如期在下週一、週二北轉則對台灣沒有直接影響；潭美颱風則預估強度持續減弱，再靠近台灣機率低。而明（26）日仍受潭美颱風外圍雲系影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率；週日（27）日水氣仍多，北部、東半部、恆春半島注意局部短暫陣雨。根據中央氣象署葉致均預報指出，康芮颱風目前路徑沒有太大變化，預計將在下週一、週二（28日、29日）開始北轉，通過琉球附近海面，往日本南海方面前進，但北轉時間點還是有些不確定，若北轉時間較晚，則有機會靠近台灣，若是如預報在下週一、週二北轉，則距離台灣較遠，也就不會有共伴效應發生。潭美颱風目前預計先往西移動，接著在週日（27日）折返往東，不過由於後續大氣環境不利於發展，強度持續減弱，再次靠近台灣的機會低。葉致均也進一步提到，目前太平洋環境看來仍有新颱風生成機會，不過距離台灣會比較遠，影響機會較低。週六（26日）仍會受到潭美颱風外圍環流影響，大氣環境不穩定，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。週日（27日）台灣以東北方偏東風為主，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨下週一（28日）開始受到東北季風增強影響，迎風面北部、東半部局部短暫陣雨，其他地區維持午後短暫陣雨，將與偏向山區為主，相似的天氣持續到下週五（1日）。且下週一（28日）起北台灣逐漸降溫，整體氣溫較低時間點落在下週二（29日）之後，北部、東北部天氣較涼，高溫剩下攝氏24度至25度，低溫剩下22度；其他地區早晚亦涼，低溫約攝氏22度至24度。