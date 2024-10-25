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北檢今（25）日向法院聲請延押前北市市長柯文哲以及前北市副市長彭振聲，同時對柯文哲的前秘書、目前滯日未歸的「橘子」許芷瑜發布通緝。對此，政治評論員張禹宣剖析北檢的新聞稿，表示可以透過新聞稿驗證3件事，包含柯文哲跟彭振聲沒有串供、柯文哲涉犯收賄罪、橘子畏罪潛逃。張禹宣今日在直播時表示，北檢熱騰騰的新聞稿，向大眾驗證了3件事，第一，彭振聲跟柯文哲，顯然是沒有的串供的環節，「被拋棄的彭振聲，孤零零的好可憐」。張禹宣指出，第二，柯文哲涉犯的就是收賄罪，但是檢方沒有把證據丟出來，省得柯文哲知道太多他們的進度。張禹宣指出，第三，橘子許芷瑜已經正式被列被告，而且她的護照會被廢止，所以換言之她如果不回來的話，她會流亡海外，這麼極端的情況之下，民眾黨那套「因為怕被司法迫害才沒回來」的說法顯然不足信，如果她還不回來，只說明她身懷鉅款，內心有愧，畏罪潛逃。