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▲CloudMile 萬里雲近日參加第21屆國家品牌玉山獎頒獎典禮，技術專業與產業貢獻備受肯定。（圖／萬里雲提供）

台北，2024年10月24日——亞洲領先 AI 與雲端解決方案供應商 CloudMile 萬里雲，近日參加第 21 屆國家品牌玉山獎頒獎典禮，首次參選「國家品牌玉山獎」即榮獲「傑出企業大獎」及「傑出企業領導人大獎」雙料殊榮，並由行政院鄭麗君副院長授獎，展現其技術競爭力與數位轉型解決方案上的產業貢獻。CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信表示：「CloudMile 萬里雲多年來專注於協助台灣各產業數位轉型，並致力於將 AI 技術落地。我們感謝評審團的認可，這是對我們團隊努力的最大肯定。我們將持續推動技術創新，為台灣乃至亞太企業帶來更多元的 AI 落地解決方案。」隨著全球 AI 技術的迅速發展，企業正面臨更複雜的轉型挑戰與機會。前科技部部長暨 CloudMile 萬里雲首席顧問陳良基教授曾提出「AI 代工」（AI Foundry）戰略，這一策略不僅推動了台灣硬體產業的升級，也確保了台灣在全球半導體技術中的競爭力。如今，AI 不僅停留在硬體，台灣的軟硬整合技術也逐漸受到全球矚目。從地端、雲端到終端的混合 AI 時代下，企業面臨的技術複雜度與整合需求越來越高，對 AI 人才培育與技術應用的需求迫在眉睫。榮獲「傑出企業領導人」大獎的 CloudMile 萬里雲集團創辦人暨董事長劉永信敏銳地捕捉到這一波趨勢，帶領旗下超過 200 位的技術與服務團隊，推出專為混合 AI 時代打造的 AI 轉型解方「AI4Biz (AI for Business) 」，幫助企業應對數位轉型中的多樣化挑戰。劉永信分享：「我們相信，AI 技術的發展將是企業創新與升級的核心動力。CloudMile 萬里雲團隊不僅能協助企業具備更永續的 AI 體質，透過生成式 AI、數據治理、資安防護、雲端維運、FinOps 到 AI 教育訓練的一站式解決方案，涵蓋了企業在數據生命週期中每個階段的需求，為企業提供高彈性且高效率的數位轉型。」CloudMile 萬里雲迄今已協助全球超過 900 家企業完成數位轉型，涵蓋金融、零售、製造、教育等多個行業，並將服務拓展至新加坡、馬來西亞、印尼與越南等東南亞國家。此次榮獲國家品牌玉山獎，進一步鞏固了在亞洲 AI 與雲端服務市場的領導地位。未來，CloudMile 萬里雲將持續發揮全球技術優勢，助力台灣政府推動「AI 智慧島」政策，協助台灣企業加速 AI 驅動的創新營運模式，推動台灣成為全球領先的智慧國家。