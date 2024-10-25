選秀節目《原子少年2》本周末將播出學長合作賽下半場，晨之星和《原子少年》冠軍團體「天王星」出身的U:NUS，進行合作表演後，讓流星導師Sandra看完都驚嘆直呼：「顛覆對現代男團的印象」，並特別稱讚伍承慶的歌唱技巧出色，真假音轉換流暢；健志則對天狼星隊的李家皓和潘永安給予肯定，期待兩人在節目中發光發熱。而《原子少年2》將在11月9日舉行加場演唱會，當天正好是節目總冠軍賽播出日，因此也特別安排了粉絲可以一同見證的特映會。
《原子少年2》開播至今已推出超過50首全新創作，串流平台也都能聽到，不但讓觀眾可以隨時重溫精彩舞台，也持續在榜單上佔有一席之地。還有不少粉絲會透過Instagram的歌曲音訊，隨時進行翻唱、翻跳，以此和選手們互動，增添新歌熱度。
粉絲敲碗加場許願成功 11月再開演唱會
由於9月28日的首場演唱會反應熱烈，粉絲敲碗加場的呼聲不斷。《原子少年2》也聽到粉絲的心聲，宣布11月9日將在北流TERA舉行加場演唱會，門票與福利於10月26日開賣。除了福利升級，歌單也全新編排，還有邀請嘉賓演出，少年們已經在直播中提前劇透，演唱會絕對精采、不容錯過。
總冠軍誕生倒數 特映會邀粉絲共同見證
加場演唱會當日適逢《原子少年2》總冠軍賽播出日，節目特別在大直美麗華安排「總冠軍特映會」，邀請粉絲們購票入場，一同見證冠軍誕生，為這段旅程畫下圓滿句點。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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粉絲敲碗加場許願成功 11月再開演唱會
由於9月28日的首場演唱會反應熱烈，粉絲敲碗加場的呼聲不斷。《原子少年2》也聽到粉絲的心聲，宣布11月9日將在北流TERA舉行加場演唱會，門票與福利於10月26日開賣。除了福利升級，歌單也全新編排，還有邀請嘉賓演出，少年們已經在直播中提前劇透，演唱會絕對精采、不容錯過。
總冠軍誕生倒數 特映會邀粉絲共同見證
加場演唱會當日適逢《原子少年2》總冠軍賽播出日，節目特別在大直美麗華安排「總冠軍特映會」，邀請粉絲們購票入場，一同見證冠軍誕生，為這段旅程畫下圓滿句點。
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《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
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8/30起 每週五
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8/31起 每週六
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