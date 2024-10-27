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▲鄧麗君少女模樣清麗、可人。（圖／永遠的鄧麗君臉書）

▲鄧麗君無法顧及課業和演藝事業，選擇從私立金陵女中休學，專心工作賺錢。（圖／永遠的鄧麗君臉書）

▲▼鄧麗君在泰國旅行期間病逝，終年42歲。（圖／鄧麗君臉書）

已故傳奇巨星鄧麗君憑清甜嗓音、風華絕的代美貌叱吒演藝圈30年，〈千言萬語〉、〈何日君再來〉、〈再見我的愛人〉等金曲不勝枚舉，堪稱經典中的經典，影響李宗盛、崔健、劉德華、周杰倫、劉靜茹等人，她還身兼主持人、演員、慈善家、愛國藝人身分，知名度遍及大中華區。日前鄧麗君16歲時的珍貴照片曝光，美人基因藏不住，網友驚呼：「秀氣又清純」、「當初也沒想到將來是巨星！」臉書社團「永遠的鄧麗君」分享兩張鄧麗君少女時期的舊照，時空背景剛好都為1969年，一張是鄧麗君穿合身白襯衫，搭配湖水藍A字裙，長度為膝上，岔出前後擺放、兩條比例近乎完美的纖腿，手拿小提包，當時的鄧麗君臉蛋有點甜美嬰兒肥，身材勻稱，對鏡頭露出甜美笑容，後方有輛公路局的客運，年代感十足。另一張黑白相片，鄧麗君留著極短髮，穿一件蓬蓬袖束腰洋裝，揹著斜背包，領口小U剪裁，展露天鵝頸、鎖骨線條，掌鏡人拍下她走路時的瞬間，鄧麗君露齒大笑，模樣清新秀麗，相當可人，一雙美腿同樣奪目，兩張照片應該皆是鄧麗君從金陵女中休學出道2年、尚未大紅大紫前的樣貌。鄧麗君剛展開歌唱事業時的模樣被翻出，許多網友留言：「我還沒出生」、「青澀的小姑娘」、「永遠的女神」、「二八佳人」、「那年代還沒想到自己是將來的天后、巨星」、「青春無敵的少女」、「真漂亮！」有資深樂迷分析：「可能成長環境，使她個性鮮明，有韌性，非常堅強，甚至會很倔強！並不是看起來那樣柔弱，順大流的人。即使輟學也不段努力學習，真正的美貌與智慧並存！」也有人感嘆：「天妒紅顏！」港星鍾鎮濤曾經透露，以前跟鄧麗君出遊時，常常幫對方拍照，稱讚鄧麗君的美腿很引人注目，大家都叫她「美腿小姐」。1995年5月8日下午4點多，鄧麗君在旅行下榻的清邁湄賓酒店15樓總統套房，哮喘舊疾再度發作，鄧麗君不斷咳嗽，使用氣喘噴霧也沒有緩解，她奔出房間找人求救，口中呼喊「媽媽、媽媽」，接著因為心肌梗塞倒在櫃台前，最終於卡在塞車車陣中的救護車上斷氣，享年42歲。