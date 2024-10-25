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美國總統大選倒數，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在最後階段，頻上媒體專訪，且在造勢場合多與藝人和歌手同台，在24日於搖擺州喬治亞州的造勢活動上，包含藝人泰勒派瑞（Tyler Perry）、搖滾巨星布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)等人都出席，且預計美國流行樂天后碧昂絲也將會在25日德州造勢力挺賀錦麗，但賀錦麗接在歌手後上台，台下民眾卻開始離席撤退。根據路透報導，隨著賀錦麗與共和黨對手川普選情呈現拉鋸，賀錦麗陣營在喬治亞州這場造勢採取新策略，試圖透過明星藝人的號召力來催票。出席造勢場合的知名導演史派克李（Spike Lee）在台上喊話民眾，不要被川普騙去選票；搖滾巨星布魯斯史普林斯汀警告，川普若當選將成「美國暴君」，強調川普不了解國家和歷史，也不了解身為真正美國人深植骨子裡的精神。賀錦麗陣營表示，這場集會吸引約2萬人參加，超越9月初在北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro）集會的1.7萬人紀錄。不過，路透也特別提到，在賀錦麗上台演說後，有不少坐了好幾小時的民眾，陸續離開座位走向出口，一度擠爆的現場頓時空了不少。隨著選戰進入白熱化階段，賀錦麗陣營希望電影和音樂明星的加持有助動員選民，預計25日德州休士頓造勢中，流行音樂天后碧昂絲將現身。