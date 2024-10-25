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▲許聖梅坦言自己在抓到對方劈腿後，對方惱羞成怒痛扁她一頓。（圖／高點電視 YouTube）

▲許聖梅曝光自己時常被打。（圖／高點電視 YouTube）

資深媒體人許聖梅，過去曾在許多公開場合發表時事看法，也常因為犀利、直接的言論而引發討論，不過她對於自身的事情卻鮮少提起，但近期她卻在談話節目上自爆，自己曾被富二代男友痛毆，「他講不過妳，他就動手。」甚至在颱風天還將自己踹進水溝，對方還曾帶她到空房子裡暴打：「那有點像拘禁了。」讓人十分心疼。許聖梅日前登上談話節目《震震有詞》，透露自己的交往經歷，她坦言自己在大學時期才開始談戀愛，初戀男友是典型的富二代，每天開車上學，家境十分優渥，而許聖梅也在對方的猛烈追求下動心，沒想到是惡夢的開始，許聖梅在交往後，被其他同學告知男友劈腿，試圖理論但卻被男友毆打：「他講不過妳，他就動手。」許聖梅坦言自己在和男友交往期間，被打的頻率非常高，還曝光在颱風夜被踹進水溝裡、被皮帶扣打到以為快死掉等恐怖經歷，許聖梅更透露自己曾被帶到空房子毆打：「照理說那有點像拘禁了。」沒想到惡人有惡報，後續該名男友因為把另一名女友帶回家，被對方的父親打電話報警，便被關進土城看守所，後來還寫信要許聖梅去救他：「所以我人生對於這個會客什麼的，我大學就會了。」提到這名恐怖情人的結局，許聖梅坦言他最終因為有爺爺是黨國大老的背景，最後只被判了緩刑，之後也照常回到學校上課，更再度向她告白：「我現在有前科了，不會有人喜歡我了，妳千萬不能離開我，妳離開我我會死掉的。」怎料許聖梅雖然同意了不分手，對方最後卻又偷偷和別的女生結婚，讓兩人的戀情畫下句點。