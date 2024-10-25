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▲▼老闆在袋子內放入整疊麥當勞《獵人》卡牌，提供給客人抽，還在白板上霸氣寫「麥當勞欠你的，我給你」。（圖／Threads＠jiadain_95授權提供）

麥當勞近期宣布聯名人氣動漫《獵人》，日前首波推出《獵人》角色盲卡包加價購，卻因公關品事件遭炎上，開賣當天也在3小時內完售，讓大批粉絲扼腕不已。對此，屏東「家點福建炒麵」今（25）日發文，宣布即日起只要購買炒麵，即可免費抽一張《獵人》卡，更霸氣喊「麥當勞欠你的，我給你」，佛心公告吸引超過6000名網友朝聖，眾人全歡呼讚爆「這波老闆直接贏麥當勞」、「這行銷可以，太神啦」。家點福建炒麵今日在Threads上發文，宣告「即日起來買炒麵，免費抽一張（獵人卡），不用加價購」，只見老闆在袋子內放入整疊麥當勞《獵人》卡牌，提供給客人抽，還在白板上霸氣寫「麥當勞欠你的，我給你」。老闆表示，他把手頭上所有《獵人》卡都放進袋子裡了，抽到什麼全看運氣，「真的喜歡《獵人》想收藏再跟我說你要抽，一人就是抽一張，不要貪心，先搶先贏，沒了就沒了」，老闆也透露有準備題目考驗抽卡的客人。貼文一出，吸引超過6000網友朝聖按讚，眾人紛紛大讚，「太佛了，麥當勞應該好好看看」、「這麼心地善良的老闆哪裡找」、「這波老闆直接贏麥當勞」、「這行銷可以，太神啦」、「不要那麼帥氣好不好」、「等下老闆上班，看到門口站著一位大傑要來點餐」。老闆向《NOWnews今日新聞》透露，他大約準備100張麥當勞《獵人》卡給客人抽，截至傍晚5時許只剩20幾張，也可見店外排隊超過20名顧客，佛心店家吸引許多客人前來光顧。老闆也幽默喊，「目前戰況：酷拉皮卡還是在船上，小傑還剩2張，目前還有20幾抽，應該今天就會被抽完了。」有興趣的民眾，不妨前去支持，把《獵人》卡帶回家吧！地址：屏東縣潮州鎮建基路140號（三山國王廟附近）營業時間：10：30～19：30，固定禮拜一公休