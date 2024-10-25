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▲操演由駐守中部的裝甲586旅與南部的機步333旅進行實兵對抗。（圖／記者莊全成攝，2024.10.25）

▲機步333旅配備雲豹裝甲車、CM11戰車營與1個砲兵營；裝甲586旅則以M60A3戰車為主。（圖／記者莊全成攝，2024.10.25）

▲演練將以24小時不間斷的模式進行。（圖／記者莊全成攝，2024.10.25）

陸軍為期7天6夜的「長泰19號」實兵對抗操演今（25）日展開，機步333旅經過一系列任務訓練、成效驗收及裝備整備後，於下午進行機動集結。此次集結車隊包跨CM32、CM33、CM34等各型裝步戰鬥車，以及拖曳155榴彈砲的車輛，行經屏東縣、高雄市等區域的主要道路，展現出軍容壯盛、官兵精神昂揚的陣容。今年的「長泰19號」操演由駐守中部的裝甲586旅與南部的機步333旅進行實兵對抗，演練將以24小時不間斷的模式進行，主要在檢驗兩支配備新式裝備的部隊在指揮管制、通信聯絡、後勤維修以及命令貫徹等方面的能力。同時，操演也為幹部提供戰術指導的實務經驗，並加強官兵的個人戰技。透過操演的驗證，部隊得以熟悉戰場環境、提升應變能力，進一步精實陸軍的整體戰力。機步333旅為配合操演進度，於25日下午展開戰術機動，主戰與配屬部隊車隊從營區出發，採取不同路線進行機動演練。以國造八輪甲車為主的聯兵營裝步戰車隊伍，在市區道路上行駛氣勢磅礡。車上官兵高度戒備，隨時注意四周環境，在行進間持續保持敵情觀念，讓途經的民眾也感受到實兵演訓的緊張氛圍。此次「長泰19號操演」為期7天6夜，分別由中台灣的裝甲586旅與南台灣的機步333旅對抗。兩個旅在改制為聯兵旅後，分別以不同兵力組成。其中，機步333旅包括3個配備「雲豹」裝甲車的機步營、1個CM11戰車營與1個砲兵營；裝甲586旅則以M60A3戰車為主，下轄2個戰車營、2個CM34裝步戰車營及1個砲兵營。