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▲金秉善曾在JYP娛樂裡訓練了2年，才正式以演員身分出道。（圖／翻攝自X）

曾經風靡韓國電視劇《錢的戰爭》，在2007年播出時創下極高收視率，最終回更是在韓國拿下36%的收視，相當驚人，而其中在劇裡飾演女配角角「趙小姐」（Miss趙）的女星金秉善（김병선），在昨（24）日病逝，享年37歲，目前已經經過首爾峨山醫院殯儀館網站證實，死因是罹患慢性疾病。根據《每日經濟》報導，金秉善在昨天因不敵慢性病離世，享年37歲，十分年輕，讓外界十分震驚，而她的靈堂目前設在首爾峨山醫院殯儀館7號，告別式將在10月27日上午7點整舉行，最終會安葬在西安家族追悼公園。事實上，金秉善畢業於慶熙大學戲劇電影學系，在經紀公司JYP娛樂裡接受了長達2年的訓練，才正式以演員身分活動，在2007年時因出演電影《絕配羅曼史》出道，沒想到受到好評，便順勢參與了2007年的《錢的戰爭》，沒想到一炮而紅，後續也出演了《浪漫島》、《回家的路》等劇。而金秉善的代表作正是這部《錢的戰爭》，她在劇中飾演高利貸業者「馬東包」（李原種飾）的助理「趙小姐」（Miss趙）而廣為人知，不只如此，她也曾出演聯誼綜藝節目《李東健的戀人O’live》和李東健演過螢幕情侶，如今年僅37歲的她竟因慢性病離世，讓人感到萬分惋惜。