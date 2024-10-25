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▲優式資本以交易策略創造穩定收益，以及先進的科技和頻繁的交易模式，打破了台灣傳統的投資概念。（圖／翻攝自104網站）

▲優式資本目前開出15個職缺，其中許多職缺年薪都上看320萬元，最低年薪也有90萬元至160萬元，吸引至少30人以上應徵。（圖／翻攝自104網站）

大谷翔平完成50轟50盜紀錄的全壘打「50轟球」，在拍賣上標出439.2萬美元（約新台幣1.41億元）的天價，由台灣企業優式資本得標，稍早優式資本也發布聲明證實「未來球到台灣會跟大家公開」，引起外界熱議。事實上，優式資本在2020年「原油ETF之亂」中一戰成名，打破了台灣傳統的投資概念成為最大贏家，目前也正在擴大招募人才，開出15個職缺，其中不少年薪上看320萬元。根據《財訊》報導，2020年台股爆發史上不可思議的「原油ETF之亂」許多投資者因不了解ETF交易結構，使得原油ETF在市場中出現高達200%的溢價，並產生套利機會。優式資本透過獨到的價量模型和高頻交易技術，成功在這場混亂中站穩腳步，在台灣金融市場中一戰成名。優式資本以交易策略創造穩定收益，以及先進的科技和頻繁的交易模式，打破了台灣傳統的投資概念。不同於一般的基本面分析或長期投資方法，優式資本強調在精確控制風險的前提下，透過大量頻繁的交易來累積穩定收益，展示了數據驅動的投資決策是如何幫助投資者在金融市場中獲取優勢。優式資本以電腦程式交易策略進行客觀的高頻交易，替台股交易市場做出創新的模式，在台灣ETF、CB及現股當沖成交量成為市場第一，每筆交易獲利也能在風險控管下達到最佳的投報率。優式資本一半人力投入資訊處理領域，另一半人力則為交易決策，在相互配合之下實現許多卓越的成績，也打算擴大招募更多優秀人才。而實際查詢104人力銀行，可見優式資本目前開出15個職缺，包含策略程式開發工程師、Linux交易程式工程師、WINDOWS AP 開發工程師、交易程式測試工程師、亞太區策略程式開發工程師等，其中許多職缺年薪都上看320萬元，最低年薪也有90萬元至160萬元，吸引至少30人以上應徵。