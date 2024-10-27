我是廣告 請繼續往下閱讀

▲〈孤單北半球〉的原唱是歐得洋，他當時還靠著這首歌橫掃新加坡的銷售冠軍。（圖／歐得洋微博）

林依晨與賀軍翔不只今年合演夯劇《不夠善良的我們》，2004年也曾在《愛情合約》中合作過，當時林依晨還演唱片尾曲〈孤單北半球〉，讓不少人知道原來女演員也會唱歌，這首歌也成為她的成名曲，但其實〈孤單北半球〉的原唱不是林依晨，而是歐得洋。這首歌最初收錄在歐得洋2003年的專輯《北半球有歐得洋》中，只是林依晨唱完之後讓這首歌更紅，而近來歐得洋的演藝事業重心大多都在中國大陸，鮮少在台灣露面，他先前還曾被爆過祕婚負債等傳聞，不過現在似乎一掃陰霾，不時仍會出席商演活動。偶像劇《愛情合約》在2004年播出時非常受歡迎，連帶讓林依晨演唱的片尾曲〈孤單北半球〉紅透半邊天，不少人都以為林依晨就是原唱。但其實這首歌最早是歐得洋演唱的，並收錄在他2003年11月發行的專輯《北半球有歐得洋》中，當時一推出，專輯還在新加坡獲得9周的銷售冠軍，擠下許多天王天后，而這首歌最初其實是一款網路遊戲的配樂，後來因為越來越受歡迎，才有機會收錄在歐得洋的專輯中。而歐得洋的星途一路走來，並沒有因為一首〈孤單北半球〉就此一帆風順，他先前曾爆出投資失利，在2012年欠下3000萬的債務，後來2015年再推出新專輯，還要靠經紀人和好友幫忙籌錢，不過他也正視債務並著手處理；但同年他又被爆出祕婚17年的消息，當時他曾低調表示，因為之前從沒有人問過，所以才沒有提起，但希望不要帶給老婆和家人更多困擾，希望大家可以給予他私人生活空間。近年來歐得洋將演藝事業移往中國大陸，鮮少在台灣的螢光幕前露面，去年還曾在節目《時光音樂會．老友記》再次演唱〈孤單北半球〉，掀起歌迷回憶殺。2023年適逢他出道20周年，他也在中國大陸展開巡迴演唱會，並說「與大家約好的終於兌現了，很開心見到你們，也感謝到場的每一位朋友，期望我們還能約定30年、40年、50年」；今年9月初他也參加「攬月灣音樂節」，同樣帶來〈孤單北半球〉和歌迷一起同樂。有趣的是，〈孤單北半球〉不只林依晨翻唱過，2005年梁靜茹曾演唱過林依晨版本的〈孤單北半球〉，且收錄在她同年發行的演唱會專輯中；2008年香港女歌手鍾嘉欣還將其翻唱成粵語版，歌名改為〈一人晚餐〉。2015年原唱歐得洋又將其重新編曲且重新演唱，收錄在該年發行的專輯《因為有你》，經過不斷的翻唱，也證明這首歌優美的旋律即使經過了數十年仍歷久不衰。