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▲魏德聖在記者會上自嘲，表示曾詢問過友人是否願意在貸款抵押書上簽字，幾乎每個人都回答願意，只不過是離婚協議書。（圖／記者吳雨婕攝）

過去曾執導經典電影《海角七號》爆紅的名導演魏德聖，今（25）日親臨音樂劇《海角七號：造夢者》彩排記者會，而魏德聖也在現場提到這個衍伸的音樂劇裡，除了《海角七號》的拍攝祕辛外，還有鮮為人知的真實人物，也就是魏德聖的太太，由卓文萱出演，對此魏德聖罕見曝光心聲，坦言曾拿太太的房產抵押來拍電影：「錢不夠，就是想辦法生錢出來。」讓卓文萱坦言在那一場戲上總是會哭：「自己好委屈。」魏德聖導演坦言，在拍攝電影初期，自己身上其實沒什麼錢，只能到處借錢：「錢是很大的壓力沒錯，但我一直覺得把故事拍好更重要，錢不夠，就是想辦法生錢出來，有些資金還是請朋友再幫忙介紹朋友，但我每一筆都是會還的，有盡力維持好信用。」後續更是將太太的房產拿去抵押換錢。而在音樂劇中出演魏德聖妻子的卓文萱，則對此坦言有在入戲的感受到對方的心痛：「我在那一場戲必哭，自己好委屈。」更表示飾演這個角色讓她常常在拍戲時有許多複雜情緒：「拿名下房產抵押貸款，支持丈夫築夢，這需要很大的勇氣和智慧，排練爭吵的戲份，我常常演到真的覺得生氣，但又會想，我一定是很愛這個人，才能做到這麼無私的奉獻和信任！」一旁的魏德聖導演談到為愛付出，則是自嘲喊道：「我也曾經問過身邊的朋友，是她們的話會願意在抵押貸款書上簽字嗎？大家都說簽啊！但簽的會是離婚協議書！」讓眾人笑到不行，但魏德聖隨後也表達誠意，隔空對妻子表示感謝：「當年陪我冒這麼大的險，真的很勇敢，我到現在仍然非常感謝她。」