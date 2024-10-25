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▲大谷翔平的「50轟球」由優式資本得標，包含手續費在內，總價高達439.2萬美元（約新台幣1.41億）。（圖／翻攝自拍賣網站Goldin）

大谷翔平50轟50盜紀錄之第50號全壘打球，由台灣企業「優式資本」得標，以1.41億台幣的天價拿下「50轟球」，消息一出立即引起各界熱議。而「優式資本」稍早接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露在拿到「50轟球」就會舉辦記者會，將會分享詳細過程，但因跨國作業關係，目前不確定球會多久才能到手。優式資本資深協理蕭博文向《NOWnews今日新聞》透露，目前正在處理即將舉行的記者會，老闆當天不一定會現身露面。優式資本會在確定拿到「50轟球」後，於記者會上進一步分享詳細過程，但不確定球會多久才能到手，畢竟是跨國作業，主辦方也尚未確認時間。《NOWnews今日新聞》記者詢問得知，該場創下50轟50盜超狂紀錄的例行賽，優式資本老闆沒有到現場觀看。那麼是否因為老闆熱愛棒球才參與競標？蕭博文協理表示，如同新聞稿上所說，優式資本內部AI系統持續在蒐集、計算世界上值得收藏的標的物，留住美好的事物，「未來大谷翔平對於全世界棒球的影響力仍持續上升中，我們深信這一決定充滿意義。」優式資本強調，很樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，那「50轟球」未來除了展示是否還有其他用途？蕭博文協理坦言，目前因為還沒有拿到球，因此還沒想到那麼多，相關事宜都還在處理中。而花1.41億台幣標下「50轟球」，是老闆自掏腰包還是公司砸錢？蕭博文協理直言資金鏈沒辦法說明。