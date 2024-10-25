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中華職棒總冠軍賽G5今晚來到台中洲際棒球場，由地主隊中信兄弟隊與統一獅隊爭奪王座，最終中信兄弟以4比1擊退統一獅，奪下隊史第10座總冠軍。台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣都現身觀賽，興奮的在場邊歡呼、拋下黃彩帶，隨後盧秀燕也在臉書發文，恭喜中信兄弟黃袍加身。盧秀燕今（25）日晚間和江啟臣、立委黃健豪與廖偉翔一同到洲際棒球場，見證中信兄弟與統一獅在洲際球場激戰，最終中信兄弟以4比1大勝統一獅，獲得中華職棒35年的年度總冠軍。盧秀燕隨後在臉書發文，表示親眼見證雙方球員奮力拼搏，為總冠軍榮耀全力以赴，感動又激動。她恭喜中信兄弟黃袍加身，要感謝中信兄弟讓台中凝聚在一起，今晚每位象迷都是光榮勝利的見證人！她說，總冠軍留在台中了，拋彩帶瞬間好感動！勝利之夜是美好的夜晚，更不忘感謝場上奮戰的球員、辛苦的教練團和球團、籌辦賽事的中華職棒、所有熱愛棒球的球迷，「因為大家，這份光榮更加閃耀」。