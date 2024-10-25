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德國新創公司Lilium專注於開發飛天計程車，曾被譽為是另一家前途無量的獨角獸，然而，近日傳出Lilium的兩家主要子公司即將聲請破產，導致Lilium股價連日雪崩，25日盤中再度狂跌約38％，股價只剩不到0.13美元。綜合外媒報導，由於難以籌集足夠的資金，Lilium已經提交文件表示，兩家主要子公司負債過多、難以償還，將根據德國法律聲請破產，並尋求在破產後仍能維持自主權。此前，德國政府已拒絕替Lilium提供5000萬歐元貸款的擔保，Lilium曾相信，這筆貸款可以讓公司捉襟見肘的財務狀況提供一筆救命錢。Lilium開發的垂直起飛計程車曾被譽為是未來交通的終極解決方案，公司由4位大學生於2015年創立，迅速在新創圈打響名號，獲得許多風投資金支持，籌集了數億美元，並於2021年在美國上市，如今股價已不及當年上市股價的百分之一。對於Lilium的樓起樓塌，世界基金（World Fund）的聯合創始人維舍維奇（Danijel Visevic）鳴不平表示，特斯拉在取得成功前也燒掉了數十億美元資金，外界批評飛行計程車僅是富翁玩具的看法過於太短視，但卻最終導致Lilium無法獲得成功的機會。