中華職棒統一獅投手郭俊麟在台灣大賽G4擔任先發，扮演球隊止敗的重任，最終主投4局丟掉3分，最終無關勝敗，最終統一獅吞敗，郭俊麟無緣扮演救世主。
32歲的郭俊麟是昔日中華隊的王牌投手，曾效率於日本職棒西武獅，可惜發展不順遂，之後又受到手肘韌帶撕裂傷勢襲擾，最終雖在中職選秀會上被富邦悍將選中，但表現一直不如預期，逐漸離開球隊戰力名單。
轉戰統一獅 開啟中職生涯新篇章
對於郭俊麟而言，今年是特別的一年，休季期間在擴編特別選秀會上被中職新軍台鋼雄鷹選中，但很快又在左投江承諺的交易案中，輾轉來到統一獅，開啟生涯新篇章。
郭俊麟來到統一獅後重新找回身手，且先發、中繼兩相宜，整季投球局數達到76局，寫下中職新高，還跟著獅隊殺入台灣大賽，並擔綱其中一場先發。郭俊麟坦言，「沒有想過能在冠軍賽先發，但站上場就依照捕手的配球大膽去丟。」
而郭俊麟在G4先發也多次用日文打喊，激勵自己和隊友士氣。他表示，「當下只是想讓自己更專注，展現無所畏懼的氣勢。」
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轉戰統一獅 開啟中職生涯新篇章
對於郭俊麟而言，今年是特別的一年，休季期間在擴編特別選秀會上被中職新軍台鋼雄鷹選中，但很快又在左投江承諺的交易案中，輾轉來到統一獅，開啟生涯新篇章。
郭俊麟來到統一獅後重新找回身手，且先發、中繼兩相宜，整季投球局數達到76局，寫下中職新高，還跟著獅隊殺入台灣大賽，並擔綱其中一場先發。郭俊麟坦言，「沒有想過能在冠軍賽先發，但站上場就依照捕手的配球大膽去丟。」
而郭俊麟在G4先發也多次用日文打喊，激勵自己和隊友士氣。他表示，「當下只是想讓自己更專注，展現無所畏懼的氣勢。」