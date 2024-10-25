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▲郭俊麟在統一獅展開生涯新篇章。（圖／統一獅提供）

中華職棒統一獅32歲的郭俊麟是昔日中華隊的王牌投手，曾效率於日本職棒西武獅，可惜發展不順遂，之後又受到手肘韌帶撕裂傷勢襲擾，最終雖在中職選秀會上被富邦悍將選中，但表現一直不如預期，逐漸離開球隊戰力名單。對於郭俊麟而言，今年是特別的一年，休季期間在擴編特別選秀會上被中職新軍台鋼雄鷹選中，但很快又在左投江承諺的交易案中，輾轉來到統一獅，開啟生涯新篇章。而郭俊麟在G4先發也多次用日文打喊，激勵自己和隊友士氣。他表示，「當下只是想讓自己更專注，展現無所畏懼的氣勢。」