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中職台灣大賽G5今（25）日移師中信兄弟大本營台中洲際球場進行，黃衫軍關門成功，投、打、守皆優於統一獅，終場以4：1擊敗對手拋下彩帶，拿下隊史第10冠。落敗的統一球迷則難免失望，但也感謝球隊上下的付出，不少人在社群網站上發文「弔念」這一季失利的結局。而回顧本屆統一季後賽表現，獅隊8場比賽沒有打出任何全壘打，關鍵長打火力的缺失，恐怕是他們的最痛。中信兄弟此役推出洋投德保拉主投，他繳出7局失1分優質先發，加上兄弟打線發威，全場掃出12支安打，隊長王威晨繳出3安猛打賞、貢獻1分打點，曾頌恩也敲3安打、打進2分打點，終場中信兄弟以4：1擊敗獅隊，系列賽4勝1敗勇奪總冠軍。德保拉優異好投榮獲單場MVP，曾頌恩則獲得系列賽MVP。在今天賽後有球迷在Threads上發文寫道：「我們摯愛的統一獅，於西元2024年10月25日，悄悄的淘汰於台灣大賽，我們痛徹心扉，就僅僅一眨眼的時間，天人永隔。統一獅安祥的走完了中職35年的旅程，他彷彿在沉睡中做了一個美夢，夢醒了，留下陪伴我們成長過程中的點點滴滴，留下我們永恆的追思與感恩。」事實上去年總冠軍賽淘汰後，統一就有球迷發出以「我們摯愛的統一獅．．．」為固定格式的憑弔文，似乎已成獅迷傳統，也有不少有才球迷略改幾個字，增添笑料和畫面感。其中最讓人印象深刻的莫過於有人點出統一獅：「在季後賽沒有擊出任何全壘打」，很好的總結了獅隊這次季後賽得分轉化率不足的問題。統一獅本次季後賽加總冠軍賽共打了8場，團隊合計敲出80支安打，得到30分，得分轉化率是有些低迷。總冠軍賽面對火力凶猛的兄弟，5戰只得到19分，無人出局來到得分大門口而不入，欠缺適時一擊的表現。有統一球迷稱「古林不能投後就真的撐不住了」，也有人愛之深責之切嘲諷「猛獅打線變小貓打線」，也有人大方稱讚兄弟「真的不是喵太弱，是爪太強了…換吱來也是被虐爆」。