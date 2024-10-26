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▲台中夜間部爌肉飯是人氣店家。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台中「夜間部爌肉飯」的爌肉，滷到透亮超誘人，配上酸菜、辣菜脯堪稱絕配。（圖／記者葉盛耀攝）

▲筍乾、滷白菜也都很夠味，滋味鹹濃。（圖／記者葉盛耀攝）

▲骨仔肉豬血湯湯頭清甜，用料不手軟。（圖／記者葉盛耀攝）

▲滷虱目魚肚味道也不錯，厚實之外，魚肥油也很足又香。（圖／記者葉盛耀攝）

從店名顧名思義，「夜間部爌肉飯」主攻落日後時段營業，尤其深夜後經常看到門口大排長龍盛況，值得一提的是，去年（2023）還曾發生有男客因不耐久候而砸店，最後警方來才制止，足見爌肉飯的魅力，竟讓人失去理性。爌肉是選用五花肉滷製，呈現誘人又帶亮的琥珀色，入口肥而不膩，相當夠味又有十足醬香，帶微微甜味後韻，吃時肯定要搭上免費供應的辣菜脯與酸菜，更加噴香，配上顆粒分明的白飯大口扒入，沒多久就碗底朝天。這裡還有各式台式小菜，如滷白菜、筍乾等，煮到香氣都很足，「夜間部爌肉飯」從去年2023開始，在米其林必比登榜上，米其林官網更建議來此要再加上一碗骨仔肉豬血湯，果真裡頭骨仔肉用料豐盛，還有Q嫩的豬血，湯頭則清甘爽口。夜間部爌肉飯地址：台中市西區精誠路109號電話：(04)2320-0735營業時間：17:00~02:00公休：無