編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。此次來到台中，主攻晚餐與宵夜時段的超邪惡美食「夜間部爌肉飯」，主打的爌肉肥瘦比例佳，肥嫩又噴香，還有相當多小菜，如滷白菜、筍乾等，都很夠味。尤其免費的辣菜脯、酸菜必定要加，更重口味好下飯。
從店名顧名思義，「夜間部爌肉飯」主攻落日後時段營業，尤其深夜後經常看到門口大排長龍盛況，值得一提的是，去年（2023）還曾發生有男客因不耐久候而砸店，最後警方來才制止，足見爌肉飯的魅力，竟讓人失去理性。
爌肉是選用五花肉滷製，呈現誘人又帶亮的琥珀色，入口肥而不膩，相當夠味又有十足醬香，帶微微甜味後韻，吃時肯定要搭上免費供應的辣菜脯與酸菜，更加噴香，配上顆粒分明的白飯大口扒入，沒多久就碗底朝天。
這裡還有各式台式小菜，如滷白菜、筍乾等，煮到香氣都很足，「夜間部爌肉飯」從去年2023開始，在米其林必比登榜上，米其林官網更建議來此要再加上一碗骨仔肉豬血湯，果真裡頭骨仔肉用料豐盛，還有Q嫩的豬血，湯頭則清甘爽口。
📍店家資訊
夜間部爌肉飯
地址：台中市西區精誠路109號
電話：(04)2320-0735
營業時間：17:00~02:00
公休：無
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。
我是廣告 請繼續往下閱讀
爌肉是選用五花肉滷製，呈現誘人又帶亮的琥珀色，入口肥而不膩，相當夠味又有十足醬香，帶微微甜味後韻，吃時肯定要搭上免費供應的辣菜脯與酸菜，更加噴香，配上顆粒分明的白飯大口扒入，沒多久就碗底朝天。
這裡還有各式台式小菜，如滷白菜、筍乾等，煮到香氣都很足，「夜間部爌肉飯」從去年2023開始，在米其林必比登榜上，米其林官網更建議來此要再加上一碗骨仔肉豬血湯，果真裡頭骨仔肉用料豐盛，還有Q嫩的豬血，湯頭則清甘爽口。
📍店家資訊
夜間部爌肉飯
地址：台中市西區精誠路109號
電話：(04)2320-0735
營業時間：17:00~02:00
公休：無
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。