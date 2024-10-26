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▲高雄日航酒店開幕剪綵儀式出席人員包含（左起） 高雄日航酒店總經理 福元雅彥、高雄市觀光局局長 高閔琳、大成建設副社長 土屋弘志、大倉日航酒店管理集團代表 荻田敏宏、高雄市市長陳其邁等。（圖／高雄日航酒店提供）

▲高雄日航酒店首度插旗臨海的亞洲新灣區，打造22 層樓高、260 間客房的南台灣唯一日系國際連鎖酒店，宣布將於11 月1日起正式對外營運，即日起開放接受預訂住宿，每房每晚4800元起。（圖／高雄日航提供）

▲「臺中勤美洲際酒店」正式開幕，酒店坐落於臺中繁華的商業區，毗鄰草悟道街區。（圖／記者葉盛耀攝）

座落亞洲新灣區、南台灣首間日系國際連鎖酒店「高雄日航酒店」宣告11月1日將正式營運，限時推出的 「開幕住房專案」每晚 4,800 元起。比鄰捷運三多商圈站，距離左營高鐵站僅需30分鐘車程的「高雄日航酒店」。酒店共22層樓，提供四種房型共260間客房（包含63間行政客房及7間套房），另配有宴會和會議廳等。餐飲則規劃「日本料理飛翔」、「桃泉中餐廳」及「SERENA全日餐廳」等五間餐廳及酒吧。高雄日航酒店昨（25）日舉行開幕剪綵儀式，高雄日航酒店總經理福元雅彥、大和房屋工業株式會社、大陸建設及大倉日航酒店管理集團會長等長官，以及高雄市市長陳其邁、經發局局長廖泰祥及觀光局局長高閔琳等貴賓皆出席剪綵。高雄日航酒店總經理福元雅彥表示：「高雄日航酒店的成立，不僅是大倉日航管理集團在台灣的重要里程碑，也是南台灣國際觀光市場發展的重要一步。我們也將承襲源自東京大倉的「親切」與「和」的服務精神，以日式的細膩款待之道和頂級設施，為每一位來訪的賓客留下難忘的港都旅程。」高雄市市長陳其邁也提到：「高雄日航酒店所屬的大倉日航酒店管理集團，旗下飯店在日本有『御三家』的稱號，是當地的頂級酒店，相信高雄日航酒店未來也能成為日本來台人士住房的最佳選擇。」高雄日航酒店地處交通便利的前鎮區，比鄰捷運三多商圈站，距離左營高鐵站僅需30分鐘車程。酒店共22層樓，提供四種房型共260間客房（包含63間行政客房及7間套房）客房以當代洗鍊設計風格，融入港都山海城市意象，打造日式舒心氛圍。酒店另配有宴會和會議廳等一應俱全的商務休憩空間，以及健身房、游泳池、三溫暖與行政酒廊等豐富設施，爲國內外的商務及休閒旅客提供放鬆身心的舒適環境。餐飲方面，酒店規劃「日本料理飛翔」、「桃泉中餐廳」及「SERENA全日餐廳」等五間餐廳及酒吧。「日本料理飛翔」提供和食、壽司及鐵板燒，融入當旬食材及混合日、法、台料理元素，打造多元的日式料理體驗。「桃泉中餐廳」融合經典粵菜及主廚的料理創意，運用南部季節鮮食，譜出港都的中式風韻。在以分享為初心的「SERENA全日餐廳」，提供精緻特色的自助式餐食，並在每季點綴當季自然滋味。位於22樓的「天空酒吧」，調酒師以南方元素基酒調和出海港人文意象。酒店也打造不同規模的宴會廳，承襲品牌細膩優雅的名門風範，擁有137坪的寬敞空間與挑高7.5米的無樑柱設計，至多可容納28桌賓客，配備多種燈光變化的絢爛牆面設計與巨型 LED 螢幕，並提供中日式風味美饌及特色日本祝儀鏡開酒桶與婚禮入刀儀式蛋糕，增添濃濃和風婚禮氣息。多種規格的婚宴專案及尊享禮遇，是新人舉辦婚禮的首選，每桌定價2萬1999元起。高雄日航酒店近日開幕的台灣國際型飯店還有由勤美集團攜手IHG洲際酒店集團直營管理的旗下奢華品牌酒店 「臺中勤美洲際酒店」，建築外觀由享譽國際的李祖原建築事務所與建築設計公司Handel Architects共同打造，擁有206間客房，沐浴備品使用高檔瑞典品牌BYREDO，酒店設備包含戶外游池、健身中心及17樓的洲際行政俱樂部，與挑高無樑柱的宴會空間及4間獨立會議室，酒店設有4間餐廳、1間酒吧。