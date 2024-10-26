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消息人士宣稱，以色列已開始針對本月稍早、伊朗向以國實施的大規模空襲，發起報復性打擊。綜合《CNN》等外媒報導，伊朗媒體聲稱，當地時間週六凌晨，伊朗首都德黑蘭多次傳出爆炸聲響，發電廠是攻擊目標之一。回顧本月初，伊朗曾向以色列發射了上百枚飛彈，以此做為對黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）等人被殺的回應，伊朗是真主黨長期的地區盟友與支持者。以色列國防軍（IDF）隨後發表聲明，證明對伊朗境內的軍事目標進行「精確打擊」，指控伊朗自從去年10月7日、巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列以來，德黑蘭與其區域代理人，一直在無情攻擊以色列，包括從伊朗本土發起的直接攻擊：「就像世界上所有主權國家一樣，以色列有權也有義務做出回應。」以色列國防軍並警告稱，其防禦和進攻能力已「全面動員」，強調將採取一切必要措施，保衛以色列國及人民。對此，白宮國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）透過聲明表示，美國沒有參與以色列這波針對伊朗的軍事行動，只說已了解到以色列正在對伊朗境內的軍事目標進行針對性打擊，這是一種自衛演習，也是對伊朗10月1日向以色列發動大規模飛彈襲擊的回應，建議外界向以色列政府詢問有關其行動的更多資訊。消息人士向《CNN》透露，以色列在發動襲擊前，已知會白宮並發出警告。