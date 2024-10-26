網紅醫師黎雨青日前遭爆料外遇美女營養師陳嫚羚長達10年時間，害元配病情加重最後身亡。他原先將臉書粉專關閉，直到昨（25）日下午才公開發表聲明道歉，黎雨青承認外遇一事並強調已得到元配諒解，更表示自己花費數百萬的醫療費在幫元配治病，立深情人設，怎料遭岳母打臉：「本想低調和他解決，沒想到他竟高調表彰自己照顧病妻的豐功偉業，讓我女兒再次受到傷害，我不能再沉默了」，此言一出，讓這段外遇醜聞再度受到大眾討論。
黎雨青昨日在臉書寫下千字澄清與道歉聲明，「首先，我跟大家致上最深的歉意。47歲的我是一個不完美的丈夫。大約十年前我在已婚的情況下，又有了另一段感情。近日太太因病離世，我連日忙於奔波喪禮各種操辦，在太太牌位尚未安立之前，突然出現排山倒海的詆毀與批判，我忍住不語，按照太太的遺願完成了樹葬，陪她走完人生最後的旅程，現在是時候公布實情了」。
黎雨青表示當年他和太太相識於校園，太太發現自己身患罕病「多發性軟骨炎」不想與他結婚，但他決定與太太攜手面對，於是隱瞞父母娶妻，怎料埋下日後導火線。他說自己為了幫太太治病花費數百萬元，但因家人催生關係讓他面對極大壓力，才在2014年與陳嫚羚認識後產生感情、外遇交往。
黎雨青指出，「太太知道我家的壓力，而選擇原諒、接受與包容。但某次陳小姐對太太有些不理性的言語等行為讓太太非常受傷，責怪我沒有妥善處理，而向娘家及親友抱怨。後來陳小姐對自己的失控也感到很抱歉，而當時我沒有足夠的智慧圓滿處理，終究對兩位女性造成傷害，的確是我的錯，真的對她們很抱歉！」
否認外遇害死太太 黎雨青發文遭岳母打臉
黎雨青強調周刊爆料說因為他外遇，太太才腦溢血身亡不是事實：「8月我們如往常太太還陪我慶生，9月她的子宮肌瘤又大出血，至急診輸血中又併發腦溢血，至加護病房搶救4天，最後不敵病魔而撒手人寰」。他也否認了太太與娘家有為了他的事業投資數百萬元，更說自己沒有因為不給600萬贍養費而拒絕離婚，事實上是太太因生病關係非常依賴他，他也承諾會陪在太太身邊。
該篇貼文曝光後，立刻就引發大量網友討論，多數人不買單，持續留言砲轟：「感情出軌就是對婚姻不忠，講這麼多是想合理化啥」、「外遇十年？真的對元配情深意重」、「這是什麼鬼道歉文？詳述太太病情企圖營造深情形象、合理自己外遇行為，怎麼不公開你跟小三外遇的過程細節。發這篇文完全沒有加分作用，只是讓人更確信元配10年來是遭到多大的委屈」。
就連黎雨青的岳母也都跳出來留言，「我女兒長期被黎醫師和小三欺凌含恨抑鬱而終，本想低調和他解決，沒想到他竟高調表彰自己照顧病妻的豐功偉績，讓我女兒再次受到傷害，我不能再沉默了，感謝各位仗義直言」，但目前該則留言疑似已被刪除或隱藏。
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黎雨青認了10年前外遇 寫千字文道歉
黎雨青昨日在臉書寫下千字澄清與道歉聲明，「首先，我跟大家致上最深的歉意。47歲的我是一個不完美的丈夫。大約十年前我在已婚的情況下，又有了另一段感情。近日太太因病離世，我連日忙於奔波喪禮各種操辦，在太太牌位尚未安立之前，突然出現排山倒海的詆毀與批判，我忍住不語，按照太太的遺願完成了樹葬，陪她走完人生最後的旅程，現在是時候公布實情了」。
黎雨青表示當年他和太太相識於校園，太太發現自己身患罕病「多發性軟骨炎」不想與他結婚，但他決定與太太攜手面對，於是隱瞞父母娶妻，怎料埋下日後導火線。他說自己為了幫太太治病花費數百萬元，但因家人催生關係讓他面對極大壓力，才在2014年與陳嫚羚認識後產生感情、外遇交往。
黎雨青指出，「太太知道我家的壓力，而選擇原諒、接受與包容。但某次陳小姐對太太有些不理性的言語等行為讓太太非常受傷，責怪我沒有妥善處理，而向娘家及親友抱怨。後來陳小姐對自己的失控也感到很抱歉，而當時我沒有足夠的智慧圓滿處理，終究對兩位女性造成傷害，的確是我的錯，真的對她們很抱歉！」
否認外遇害死太太 黎雨青發文遭岳母打臉
黎雨青強調周刊爆料說因為他外遇，太太才腦溢血身亡不是事實：「8月我們如往常太太還陪我慶生，9月她的子宮肌瘤又大出血，至急診輸血中又併發腦溢血，至加護病房搶救4天，最後不敵病魔而撒手人寰」。他也否認了太太與娘家有為了他的事業投資數百萬元，更說自己沒有因為不給600萬贍養費而拒絕離婚，事實上是太太因生病關係非常依賴他，他也承諾會陪在太太身邊。
該篇貼文曝光後，立刻就引發大量網友討論，多數人不買單，持續留言砲轟：「感情出軌就是對婚姻不忠，講這麼多是想合理化啥」、「外遇十年？真的對元配情深意重」、「這是什麼鬼道歉文？詳述太太病情企圖營造深情形象、合理自己外遇行為，怎麼不公開你跟小三外遇的過程細節。發這篇文完全沒有加分作用，只是讓人更確信元配10年來是遭到多大的委屈」。
就連黎雨青的岳母也都跳出來留言，「我女兒長期被黎醫師和小三欺凌含恨抑鬱而終，本想低調和他解決，沒想到他竟高調表彰自己照顧病妻的豐功偉績，讓我女兒再次受到傷害，我不能再沉默了，感謝各位仗義直言」，但目前該則留言疑似已被刪除或隱藏。