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▲統一獅在台灣大賽系列戰以1：4不敵中信兄弟痛失中職35年總冠軍，王牌投手古林睿煬賽後難掩難過情緒。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

古林睿煬最快下周就提出旅外申請意願！台灣大賽昨（25）日落幕，中信兄弟在G5以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅，收下最終勝利，成為中職35年的總冠軍，統一獅本土王牌「金孫」古林睿煬在首戰因傷退場後，無緣再度在台灣大賽先發。早在台灣大賽開打前，，盼依循2018年的「大王」王柏融，採用相同的入札制度旅日，而台灣大賽或許將成為在台的最後一戰。雖然古林睿煬在台灣大賽G1，因為背部肌肉緊繃，只投3局就退場，不過後續未傳出更近一步的傷勢影響。而符合旅外資格的選手，在自由球員名單公告後的10天內，需要透過書面向球團表達旅外意願。