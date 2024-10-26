古林睿煬最快下周就提出旅外申請意願！台灣大賽昨（25）日落幕，中信兄弟在G5以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅，收下最終勝利，成為中職35年的總冠軍，統一獅本土王牌「金孫」古林睿煬在首戰因傷退場後，無緣再度在台灣大賽先發。不過日前傳出，日職北海道火腿鬥士隊對他高度感興趣，而依照中職規章規定，在公告自由球員名單的10天後，就需要提出旅外申請，因此最快有可能在下周就提出申請。
生涯最佳賽季 火腿密切關注
早在台灣大賽開打前，日本媒體《日刊體育》就報導指出，日職火腿鬥士隊在賽季結束後，針對新賽季海外戰力的增強規劃中，將古林睿煬列入觀察名單，並且多次派出高層幹部實際來台考察，盼依循2018年的「大王」王柏融，採用相同的入札制度旅日，而台灣大賽或許將成為在台的最後一戰。
古林睿煬本季投出生涯最佳賽季，先發21場，拿下10勝2敗，吃下125局是個人生涯新高，且狂飆出150次三振，優質的1.66防禦率也讓他成為聯盟的防禦率王。雖然古林睿煬在台灣大賽G1，因為背部肌肉緊繃，只投3局就退場，不過後續未傳出更近一步的傷勢影響。
而符合旅外資格的選手，在自由球員名單公告後的10天內，需要透過書面向球團表達旅外意願。依照聯盟的規章規定，台灣大賽結束後的3天內（不包含非工作日），將會公告自由球員名單，代表古林睿煬最快將在下周三（10／30）公布名單後提交旅外意願申請。
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早在台灣大賽開打前，日本媒體《日刊體育》就報導指出，日職火腿鬥士隊在賽季結束後，針對新賽季海外戰力的增強規劃中，將古林睿煬列入觀察名單，並且多次派出高層幹部實際來台考察，盼依循2018年的「大王」王柏融，採用相同的入札制度旅日，而台灣大賽或許將成為在台的最後一戰。
古林睿煬本季投出生涯最佳賽季，先發21場，拿下10勝2敗，吃下125局是個人生涯新高，且狂飆出150次三振，優質的1.66防禦率也讓他成為聯盟的防禦率王。雖然古林睿煬在台灣大賽G1，因為背部肌肉緊繃，只投3局就退場，不過後續未傳出更近一步的傷勢影響。
而符合旅外資格的選手，在自由球員名單公告後的10天內，需要透過書面向球團表達旅外意願。依照聯盟的規章規定，台灣大賽結束後的3天內（不包含非工作日），將會公告自由球員名單，代表古林睿煬最快將在下周三（10／30）公布名單後提交旅外意願申請。