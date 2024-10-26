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美國總統大選進入倒數，台灣方面也相當關注新任美國總統上任後，對兩岸關係、中國政策的態度。曾在川普（Donald Trump）第一次總統任期擔任美國國安顧問的波頓（John Bolton），近日接受英國《BBC》節目訪問時聲稱，若川普重返白宮，台灣不排除會遭殃。綜合外媒報導，波頓23日接受《BBC》節目「HARDtalk」訪談，他向主持人薩克（Stephen Sackur）表示，如果川普重返白宮，他會為台灣感到憂慮：「在橢圓形辦公室的許多場合中…他（川普）會拿出一支筆，指著筆尖說，『看到了嗎？那就是台灣』，然後再指向桌子說，『而這是中國』。這就是他的觀點。」波頓警告，台灣可能會遭殃，主持人則回應稱，似乎在波頓看來，一旦川普再次當選，很多事都將變得糟糕，對此波頓直言不諱，他確實感到非常擔心。雖然曾短暫擔任過川普幕僚，但波頓對川普的評價並不高，2人最終不歡而散，川普於2019年9月宣布開除波頓，但後者表示自己前一晚就已主動提出辭職，還曾直言川普根本不適合當總統。先前川普曾在接受《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）專訪時表示，美國保護台灣多年，但台灣卻「偷走了」美國的晶片產業，聲稱台灣應該付錢給美國。而對於川普的言論，部分分析認為，盟友間分攤軍事費用相當合理，而且與其擔心美國會不會保護台灣，倒不如在各方面繼續提升自身實力。