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▲上海女網紅「沙白白」長年被紅斑性狼瘡影響生活，日前決定赴瑞士安樂死，引起極大討論。（圖/沙白白社群）

▲上海女網紅沙白白拍片倒數自己赴瑞士安樂死前點滴，感性告別80歲老父親引起討論，目前社群頭貼已轉黑白。（圖/沙白白社群）

上海一名42歲的女網紅「沙白白」在20歲時被確診罹患「不死癌症」紅斑性狼瘡，這幾年不斷爆發病症，甚至出現腎衰竭的情況，嚴重影響生活，因此讓沙白白決定前往瑞士安樂死，離開前她也發出和父親的最後同框影像，告別80歲老父親，引發全網上熱烈討論，不少人看完影片都淚崩感到不捨。，沙白白錄製影片表示：「，所以我選擇自己還美麗的時候，去瑞士告白這個世界。」沙白白日前也在社群上上傳與父親的影片，畫面中，她還介紹了瑞士最大的安樂死機構「Dignitas（尊嚴）」，感性的與年邁80歲的老父親告別，而沙白白也在最後社群的影片當中提到，自己上路時將帶著書籍《雙生靈魂》、好友送的項鍊飾品以及爸爸送的圍巾等3樣物品「愉快地上路」，，在各大論壇都被廣為討論，不少網友紛紛回應不過目前沒有官方消息證實沙白白到底是否安樂死成功，只不過其影片還在社群瘋傳當中。