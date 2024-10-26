上海一名42歲的女網紅「沙白白」在20歲時被確診罹患「不死癌症」紅斑性狼瘡，這幾年不斷爆發病症，甚至出現腎衰竭的情況，嚴重影響生活，因此讓沙白白決定前往瑞士安樂死，離開前她也發出和父親的最後同框影像，告別80歲老父親，引發全網上熱烈討論，不少人看完影片都淚崩感到不捨。
「不死癌症」紅斑性狼瘡纏身！女網紅沙白白決定赴瑞士安樂死
據悉，沙白白今年42歲，她在20歲時被確診罹患紅斑性狼瘡，22年以來發病多達7次，由於紅斑狼瘡不易根治，需長期治療，且患者長期遭受折磨，因此被稱為「不死癌症」，沙白白錄製影片表示：「這種病每週需要3次洗腎治療才能維持生命，我不願過這種沒有質量的日子，所以我選擇自己還美麗的時候，去瑞士告白這個世界。」
沙白白日前也在社群上上傳與父親的影片，畫面中，她還介紹了瑞士最大的安樂死機構「Dignitas（尊嚴）」，感性的與年邁80歲的老父親告別，表示：「以後我再也不會麻煩你了！」老父親則感人的說：「妳在的時候我愛你，妳不在的時候我依然愛妳，物質是不易的，世界是美好的，我們在天上見面。」
帶著簡易物品稱「愉快地上路」！沙白白社群頭貼已轉黑白色
而沙白白也在最後社群的影片當中提到，自己上路時將帶著書籍《雙生靈魂》、好友送的項鍊飾品以及爸爸送的圍巾等3樣物品「愉快地上路」，稱自己是以慶祝的心情面對。沙白白強調：「我沒有造假，每個人的人生觀、價值觀都不同，我並沒有推崇安樂死，堅信要有自己的觀點，不要被世俗左右。」
而目前沙白白的社群已經在那之後沒有更新過，帳號的大頭照也已經換成黑白色，在各大論壇都被廣為討論，不少網友紛紛回應「真的令人感到心疼，被病痛折磨了20幾年，真的解脫了」、「被病痛折磨了20幾年，真正的苦痛只有自己知道，辛苦了TAT」、「老父親看起來非常尊重女兒的意願也看很開，希望世界一切都好。」不過目前沒有官方消息證實沙白白到底是否安樂死成功，只不過其影片還在社群瘋傳當中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
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※ 生命線專線：1995
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沙白白日前也在社群上上傳與父親的影片，畫面中，她還介紹了瑞士最大的安樂死機構「Dignitas（尊嚴）」，感性的與年邁80歲的老父親告別，表示：「以後我再也不會麻煩你了！」老父親則感人的說：「妳在的時候我愛你，妳不在的時候我依然愛妳，物質是不易的，世界是美好的，我們在天上見面。」
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